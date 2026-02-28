Іран запустив ракети по Ізраїлю і низці країн Близького Сходу: в ОАЕ загинула людина

У суботу, 28 лютого, Іран запустив ракети у сторону Ізраїлю, йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у соцмережі Х.

«Оборонні системи працюють, щоб перехопити загрозу. За останні кілька хвилин командування тилу надіслало попередження безпосередньо на мобільні телефони у відповідних районах», – повідомили військові.

За даними ЦАХАЛ, сирени лунали в кількох районах по всій країні після виявлення ракет, запущених з Ірану в бік Ізраїлю.

«На даний момент ВПС Ізраїлю здійснюють перехоплення та завдають ударів по загрозах», – зазначили ізраїльські військові.

Згодом стало відомо, що Іран завдав ракетного удару по військових обʼєктах в ОАЕ, Катарі і Бахрейні, також повідомляється про вибухи в Кувейті. На виїзді з Дубаю утворилася величезні затори, пишуть місцеві медіа.

Бахрейн назвав атаки на свою територію «підступними» та підтвердив, що вони були спрямовані на об’єкти та інфраструктуру.

Міністерство оборони ОАЕ підтвердило, що країна стала «мішенню іранських балістичних ракет», а системи ППО «успішно перехопили деяку кількість» із них. У заяві йдеться, що падіння осколків у житловому районі Абу-Дабі спричинило матеріальні збитки та загибель однієї людини азійський національності.

Там додали, що країна «повністю готова реагувати на будь-які загрози».

Раніше, вранці 28 лютого, ізраїльські військові завдали удару по території Ірану, у Тегерані пролунали вибухи, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). За даними ізраїльської сторони, «атака була раптовою». Одночасно з її початком ЦАХАЛ розіслав загальнонаціональне попередження із закликом до громадян залишатися поблизу захищених приміщень.



«Це превентивне повідомлення з метою підготувати населення до можливості запуску ракет у напрямку держави Ізраїль», – йдеться у заяві військових.

За даними міністра оборони Ізраїля Ізраеля Каца, країна почала «превентивну військову операцію» проти Ірану, яка «має на меті нейтралізувати потенційну загрозу з боку Тегерану, а також запобігти можливим ударам по території Ізраїлю».

Представник Сполучених Штатів у коментарі Радіо Свобода підтвердив участь Америки в операції проти Ірану. Американський посадовець каже, що авіаудари мають на меті «послабити безпекову інфраструктуру Ірану».

Згодом лідер США Дональд Трамп зазначив, що Америка дійсно почала військову кампанію проти Ірану «для усунення загроз з боку чинного режиму». Він назвав керівництво країни «жорстокою групою людей», чия діяльність несе пряму небезпеку для США, «наших військ, нашим базам за кордоном і нашим союзникам по всьому світу».

ЗМІ писали також, що за даними іранського чиновника, країна готується до дій у відповідь, і «відповідь буде нищівною».

У 2015 році група світових держав уклала знакову ядерну угоду з Тегераном, щоб запобігти створенню іранської бомби. Західні економічні санкції на той час були послаблені, але Іран почав відмовлятися від зобов’язань після того, як Дональд Трамп, під час свого першого терміну на посаді президента США, вийшов з угоди у 2018 році і знову запровадив санкції.

13 лютого президент США заявив, що зміна режиму в Ірані буде «найкращим, що може статися».

Він також підтвердив, що другий авіаносець, USS Gerald R. Ford, незабаром приєднається до «масивної» армади США в Аравійському морі.

17 лютого офіційні особи США й Ірану зустічались у Женеві, Швейцарія, для другого раунду переговорів щодо угоди, спрямованої на стримування ядерної програми Тегерану й запобігання війні.

Сторони провели непрямі переговори на початку лютого в Омані, перші з моменту ударів Ізраїлю і США по ключових ядерних об’єктах Ірану під час короткочасного конфлікту в червні.

Переговори відбуваються на тлі значного нарощування американської військової присутності на Близькому Сході. Напруженість зростає після масових загальнонаціональних протестів в Ірані минулого місяця, під час яких влада розпочала жорстокі репресії, внаслідок чого, за словами правозахисних груп, загинули тисячі людей.