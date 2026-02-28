«Попереду вирішальні моменти»: Пахлаві закликав іранців чекати на інструкції щодо можливих протестів

Спадкоємний принц Ірану в екзилі Реза Пахлаві виступив із публічним зверненням у соцмережі Х на тлі загострення ситуації навколо Ірану.

«Попереду вирішальні моменти», – заявив він, зазначивши, що допомога, яку раніше обіцяв президент США Дональд Трамп «хороброму народові Ірану», вже надійшла. За словами Пахлаві, йдеться про «гуманітарне втручання», спрямоване проти Ісламської республіки, «її репресивного апарату та машини вбивств», а не проти країни чи її народу.

Водночас він наголосив, що «остаточну перемогу» мають здобути самі іранці, та заявив, що «час повернутися на вулиці наближається».

У зверненні Пахлаві закликав військових, правоохоронців і представників сил безпеки приєднатися до народу. За його словами, вони присягали захищати Іран і його громадян, а не політичне керівництво країни. Він попередив, що в іншому разі вони «потонуть разом із кораблем» верховного лідера Ірану.

Окремо спадкоємний принц Ірану в екзилі звернувся до президента США із проханням «виявити максимальну обережність для збереження життів цивільних», підкресливши, що іранський народ є «союзником вільного світу».

Пахлаві закликав громадян Ірану «поки що залишатися вдома», зберігати спокій і чекати подальших інструкцій щодо можливих протестних дій. Він пообіцяв підтримувати зв’язок через соціальні мережі, супутникові канали або радіо в разі перебоїв з інтернетом.

«Ми дуже близькі до остаточної перемоги… Хай живе Іран», – йдеться у зверненні.

Раніше, вранці 28 лютого, ізраїльські військові завдали удару по території Ірану, у Тегерані пролунали вибухи, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). За даними ізраїльської сторони, «атака була раптовою». Одночасно з її початком ЦАХАЛ розіслав загальнонаціональне попередження із закликом до громадян залишатися поблизу захищених приміщень.



«Це превентивне повідомлення з метою підготувати населення до можливості запуску ракет у напрямку держави Ізраїль», – йдеться у заяві військових.

За даними міністра оборони Ізраїля Ізраеля Каца, країна почала «превентивну військову операцію» проти Ірану, яка «має на меті нейтралізувати потенційну загрозу з боку Тегерану, а також запобігти можливим ударам по території Ізраїлю».

Представник Сполучених Штатів у коментарі Радіо Свобода підтвердив участь Америки в операції проти Ірану. Американський посадовець каже, що авіаудари мають на меті «послабити безпекову інфраструктуру Ірану».

Згодом лідер США Дональд Трамп зазначив, що Америка дійсно почала військову кампанію проти Ірану «для усунення загроз з боку чинного режиму». Він назвав керівництво країни «жорстокою групою людей», чия діяльність несе пряму небезпеку для США, «наших військ, нашим базам за кордоном і нашим союзникам по всьому світу».

ЗМІ писали також, що за даними іранського чиновника, країна готується до дій у відповідь, і «відповідь буде нищівною».

Згодом Іран у відповідь запустив ракети у сторону Ізраїлю, йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у соцмережі Х.



«Оборонні системи працюють, щоб перехопити загрозу. За останні кілька хвилин командування тилу надіслало попередження безпосередньо на мобільні телефони у відповідних районах», – повідомили військові.

За даними ЦАХАЛ, сирени лунали в кількох районах по всій країні після виявлення ракет, запущених з Ірану в бік Ізраїлю.

Пізніше стало відомо, що Іран завдав ракетного удару по військових обʼєктах в ОАЕ, Катарі і Бахрейні, також повідомляється про вибухи в Кувейті. На виїзді з Дубаю утворилася величезні затори, пишуть місцеві медіа. Бахрейн назвав атаки на свою територію «підступними» та підтвердив, що вони були спрямовані на об’єкти та інфраструктуру.