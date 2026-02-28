Трамп оголосив «масштабну бойову операцію» проти Ірану, Тегеран у відповідь відкрив вогонь по всьому Близькому Сходу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розпочав «масштабні бойові операції» проти Ірану, через кілька годин після того, як Ізраїль оголосив про проведення того, що він назвав «превентивним ударом» 28 лютого.

Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) у відповідь заявив про запуск «першої хвилі» безпілотників і балістичних ракет по Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що тривають операції з перехоплення.

МЗС закликало українців утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану.

У відеозверненні, опублікованому в соціальних мережах, Дональд Трамп заявив, що його мета – «захистити американський народ шляхом ліквідації неминучих загроз з боку іранського режиму».

«Я не роблю цієї заяви легковажно. Іранський режим прагне вбивати», – сказав Трамп у відео.

«Життя мужніх американських героїв можуть бути втрачені, і ми можемо зазнати втрат – таке часто трапляється під час війни. Але ми робимо це не заради сьогодення. Ми робимо це заради майбутнього, і це благородна місія».

Іранські ЗМІ повідомили про вибухи в кількох містах, зокрема в Тегерані, Тебрізі, Ісфахані, Кумі, Лорестані та Чабахарі.

Про вибухи спершу повідомили в центральній частині Тегерану – у соціальних мережах поширювалися фото та відео, на яких видно густі стовпи диму, що здіймаються над столицею.

«Держава Ізраїль здійснила превентивний удар по Ірану з метою усунення загроз для Держави Ізраїль», – раніше заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

Після удару по всьому Ізраїлю пролунали сирени - армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) закликала мешканців залишатися поблизу укриттів.

Трамп звинуватив Тегеран у спробі відновити свою ядерну програму після того, як Сполучені Штати розбомбили ключові об’єкти під час 12-денної війни між Іраном та Ізраїлем минулого червня. Він заявив, що Сполучені Штати також прагнуть знищити ракетні можливості Ірану та «зрівняти з землею» його військово-морські сили.

«Година вашої свободи вже настає», – додав президент США.

Раніше Трамп обіцяв, що «допомога вже в дорозі» під час кривавих січневих протестів проти іранського клерикального істеблішменту, під час яких, за повідомленнями, загинули тисячі людей. Тегеран придушив заворушення та звинуватив Сполучені Штати й Ізраїль в їхній організації.

Останні удари означають різку ескалацію напруженості на Близькому Сході та ще більше зменшують надії на дипломатичне врегулювання між Тегераном і Вашингтоном щодо ядерної програми Ірану.

Іран опинився у «майже повному» блекауті.

За даними організації NetBlocks, 28 лютого зв’язок у країні впав до всього 4% від звичайного рівня, що серйозно обмежило потік інформації на тлі військових операцій.

NetBlocks відзначила, що нинішні перебої «відповідають заходам», які вжив уряд Ірану під час 12-денного конфлікту з Ізраїлем минулого червня, що свідчить про те, що відключення інтернету є державним заходом.

Інформаційне агентство Fars, пов’язане з КВІР, повідомило, що «кілька ракет» влучили у вулиці Данешгах (Університетська) та Джомхурі (Республіки). Державний мовник Ірану IRINN заявив про спільну «американсько-ізраїльську агресію в Тегерані», транслюючи відео із соціальних мереж, на яких видно дим, що здіймається з центральних районів міста.

Повідомлень про жертви одразу не надходило. Агентство Tasnim, близьке до КВІР, заявило, що повітряний простір Ірану було закрито.

Вибухи у Перській затоці, Іран підтвердив удари по американських базах

На тлі повідомлень про іранські удари по всьому Близькому Сходу держави Перської затоки відреагували на розширення іранських ракетних та безпілотних атак по об’єктах американських військових та столицях регіону.

Катар закрив свій повітряний простір після попередніх ракетних атак і заявив, що залишає за собою право на відповідь.

Саудівська Аравія засудила те, що назвала «жорстокою іранською агресією» та «грубим порушенням» суверенітету ОАЕ, Бахрейну, Катару, Кувейту та Йорданії, хоча не підтвердила, що сама була атакована, незважаючи на повідомлення про вибухи в Ер-Ріяді.

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що завдав ударів по американських базах у Бахрейні, Катарі та Об’єднаних Арабських Еміратах, включно зі штаб-квартирою П’ятої флотилії США, та повідомив, що операції триватимуть.

Раніше сирени та вибухи були зафіксовані у столиці Бахрейну Манамі, Абу-Дабі, Дубаї, Ер-Ріяді та Кувейті.

ОАЕ повідомили, що перехопили кілька ракет, але одна людина загинула.

Катар заявив, що всі ракети, що наближалися, були знищені.

Реакція у світі

МЗС України заявив, що Київ на боці іранського народу та покладає на іранський режим відповідальність за те, що сталося. У заяві також згадується співпраця Москви та Тегерана як загроза миру.

Через загострення безпекової ситуації на Близькому Сході і загрозу ракетних обстрілів, громадянам України варто утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану до стабілізації ситуації, йдеться в офіційній заяві МЗС України.

Крім того, МЗС України надало рекомендації українцям, які вже перебувають на території Ізраїлю:

неухильно дотримуватися вказівок командування тилу Ізраїлю;

постійно відстежувати офіційні повідомлення місцевої влади та посольства України в Ізраїлі;

мінімізувати пересування та уникати місць масового скупчення людей;

завчасно з’ясувати розташування найближчих укриттів.

У разі надзвичайної ситуації у відомстві порадили громадянам України звертатися на гарячі лінії українських посольств або МЗС.

Глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила, що початок авіаударів США та Ізраїлю по Ірану, а також відповідь Тегерану по цілях у різних країнах Близького Сходу, є «небезпечними».

У дописі в X вона зазначила, що блок «тісно координує дії з арабськими партнерами для пошуку дипломатичних шляхів».

«Захист цивільного населення та дотримання міжнародного гуманітарного права є пріоритетом», – сказала вона. – Наша консульська мережа повністю задіяна для полегшення виїзду громадян ЄС. Неактивний персонал ЄС виводять із регіону».

Британські ЗМІ цитують урядові джерела, які повідомляють, що Велика Британія не брала участі в ударах по Ірану, здійснених раніше 28 лютого США та Ізраїлем.

Прессекретар уряду Великої Британії не коментував ці повідомлення в офіційній заяві, але зазначив, що «Іран ніколи не повинен отримати можливість створити ядерну зброю – саме тому ми постійно підтримували зусилля щодо досягнення погодженого рішення».

Описуючи ескалацію як «небезпечну для всіх», президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що іранський режим «повинен зрозуміти, що тепер у нього немає іншого вибору, окрім як діяти добросовісно у переговорах для припинення його ядерних та балістичних програм, а також його діяльності, що дестабілізує регіон».

«Іранський народ також має мати змогу вільно будувати своє майбутнє», – додав він у дописі в X, і оголосив, що домагається термінового засідання Ради безпеки ООН, консультуючись із європейськими та регіональними союзниками.