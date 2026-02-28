Удари по Ірану: Мерц, Стармер і Макрон закликали до відновлення переговорів

Лідери Німеччини, Франції і Великої Британії Фрідріх Мерц, Емманюель Макрон і Кір Стармер заявили, що не брали участі в ударах по Ірану, але тісно контактують із міжнародними партнерами, зокрема США, Ізраїлем і партнерами у регіоні.

«Ми підтверджуємо нашу відданість регіональній стабільності й захисту життя цивільного населення. Ми найрішучіше засуджуємо іранські напади на країни регіону. Іран повинен утримуватися від невибіркових військових ударів. Ми закликаємо до відновлення переговорів і наполегливо закликаємо іранське керівництво шукати рішення шляхом переговорів. Зрештою, іранському народу має бути дозволено самому визначати своє майбутнє», – наголошується у спільній заяві.

В окремій заяві прем’єр Британії Кір Стармер зазначив, що Лондон у рамках своїх зобов’язань щодо безпеки союзників на Близькому Сході має низку оборонних можливостей у регіоні, «для посилення яких нещодавно вжив заходів».

«Наші сили активні, а британські літаки сьогодні перебувають у небі в рамках скоординованих регіональних оборонних операцій для захисту наших людей, наших інтересів та наших союзників, як це робила Велика Британія раніше, відповідно до міжнародного права. Ми посилили захист британських баз і персоналу до найвищого рівня», – наголосив Стермер.

За його словами, зараз «життєво важливо» запобігти подальшій ескалації і повернутися до дипломатичного процесу.

«Іран може покласти цьому край зараз. Вони повинні утриматися від подальших ударів, відмовитися від своїх програм озброєння і припинити жахливе насильство й репресії проти іранського народу, який заслуговує на право визначати своє майбутнє… Це – шлях до деескалації і повернення за стіл переговорів», – додав британський прем’єр.

Вранці 28 лютого ізраїльські військові завдали удару по території Ірану. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розпочав «масштабні бойові операції» проти Ірану, через кілька годин після того, як Ізраїль оголосив про проведення того, що він назвав «превентивним ударом» 28 лютого.

Іранські ЗМІ повідомили про вибухи в кількох містах, зокрема в Тегерані, Тебрізі, Ісфахані, Кумі, Лорестані й Чабахарі. У Тегерані удари були спрямовані проти найвищого керівництва Ірану. Повідомляється, що ракети вразили помешкання верховного лідера аятоли Алі Хаменеї і президента Масуда Пезешкіана в центрі міста. Новинні агентства з посиланням на поінформовані джерела повідомляють, що обох лідерів перемістили в безпечні місця.

Тим часом, агентство Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з військовими операціями Ізраїлю, й одне регіональне джерело, повідомило, що міністр оборони Ірану Амір Насірзаде і командувач Корпусу вартових ісламської революції Мохаммед Пакпур, як вважається, загинули внаслідок ізраїльських атак. Раніше газета The Times of Israel повідомила, що, за оцінками ізраїльських чиновників, Пакпур, Насірзаде і керівник розвідки Ірану, ймовірно, загинули внаслідок ударів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вважає, що спільний удар США й Ізраїлю по Ірану «створить умови для того, щоб сміливий іранський народ міг взяти свою долю у власні руки».

Після удару по всьому Ізраїлю пролунали сирени – армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) закликала жителів залишатися поблизу укриттів. Іранський Корпус вартових Ісламської революції відповів на удари США й Ізраїлю запуском кількох хвиль безпілотників і балістичних ракет по Ізраїлю.

Іран також запустив ракети по кількох країнах Близького Сходу, де розташовані бази збройних сил США. Про вибухи повідомляли в Бахрейні, ОАЕ, Катарі й Саудівській Аравії.

За повідомленнями, один цивільний житель загинув в Абу-Дабі, столиці Об’єднаних Арабських Еміратів, після того, як його вразили уламки, що падають, під час першої хвилі атак у відповідь з боку Тегерана.

Високопоставлені американські чиновники повідомили журналістам у Вашингтоні, що повідомлень про жертви з боку США внаслідок ударів Ірану у відповідь по американських військових об’єктах не було.

Трамп звинуватив Тегеран у спробі відновити свою ядерну програму після того, як Сполучені Штати розбомбили ключові об’єкти під час 12-денної війни між Іраном й Ізраїлем минулого червня. Він заявив, що Сполучені Штати також прагнуть знищити ракетні можливості Ірану і «зрівняти з землею» його військово-морські сили.

Оголошуючи про військову операцію 28 лютого, Трамп заявив, що його метою є «захист американського народу шляхом усунення неминучих загроз з боку іранського режиму».

На тлі ударів в Ірані майже повністю зник інтернет.

Агентство Reuters повідомило також, що Ормузька протока, через яку проходить приблизно 20 відсотків світового транзиту нафти, закрита. Підтвердження цього з боку Ірану поки що немає.

Удари сталися лише через кілька днів після ядерних переговорів між США й Іраном, що ставить під сумнів плановане продовження перемовин наступного тижня у Відні, в той час як Вашингтон посилює свою військову присутність у регіоні.



