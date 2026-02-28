Трамп: верховний лідер Ірану Хаменеї – мертвий після ударів США й Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп заявив, що верховний лідер Ірану 86-річний аятола Алі Хаменеї був убитий у ході американсько-ізраїльських ударів по Ірану 28 лютого.

«Хаменеї, один із найбільш злих людей в історії, – мертвий. Це справедливість не тільки для народу Ірану, але й для всіх великих американців і людей з багатьох країн світу, яких Хаменеї і його банда кровожерливих бандитів вбили або покалічили», – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Він зазначив, що це «єдиний і найбільший шанс» для іранського народу повернути свою країну.

«Ми чуємо, що багато хто з Корпусу вартових Ісламської революції, військових й інших сил безпеки та поліції більше не хоче воювати і шукає від нас імунітету. Як я сказав минулої ночі: «Тепер вони можуть мати імунітет, а потім отримають лише смерть!» Сподіваємося, що КВІР і поліція мирно об’єднаються з іранськими патріотами і працюватимуть разом як єдине ціле, щоб повернути країні велич, якої вона заслуговує», – написав Трамп.

Він додав, що «інтенсивні й точкові удари» триватимуть безперервно протягом тижня «або стільки, скільки буде необхідно для досягнення нашої мети – миру на всьому Близькому Сході і в усьому світі».

На вечір 28 лютого із Тегерану не було жодного підтвердження смерті 86-річного верховного лідера Ірану.

Хаменеї мав майже диктаторську владу над Іраном з моменту, як став верховним лідером у 1989 році після смерті засновника Ісламської республіки аятоли Рухолли Хомейні.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що є «багато ознак» того, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, ймовірно, був убитий внаслідок ізраїльсько-американських ударів. Як заявив Нетаньягу у відеозверненні 28 лютого, внаслідок ранкових ударів в Ірані були вбиті командири Корпусу вартових ісламської революції, а також високопосадовці з ядерної програми.

Вранці 28 лютого ізраїльські військові завдали удару по території Ірану. Через кілька годин після того, як Ізраїль оголосив про проведення того, що він назвав «превентивним ударом», президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розпочав «масштабні бойові операції» проти Ірану.

У відеозверненні, опублікованому в соціальних мережах, Дональд Трамп заявив, що його мета – «захистити американський народ шляхом ліквідації неминучих загроз з боку іранського режиму».

Іранські ЗМІ повідомили про вибухи в кількох містах, зокрема в Тегерані, Тебрізі, Ісфахані, Кумі, Лорестані й Чабахарі. У Тегерані удари були спрямовані проти найвищого керівництва Ірану.

Іранський Корпус вартових Ісламської революції відповів на удари США й Ізраїлю запуском кількох хвиль безпілотників і балістичних ракет по Ізраїлю. Іран також запустив ракети по кількох країнах Близького Сходу, де розташовані бази збройних сил США. Про вибухи повідомляли в Бахрейні, ОАЕ, Катарі й Саудівській Аравії.

Удари сталися лише через кілька днів після ядерних переговорів між США й Іраном, що ставить під сумнів плановане продовження перемовин наступного тижня у Відні, в той час як Вашингтон посилює свою військову присутність у регіоні.