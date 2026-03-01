Іран: у кількох районах Тегерана було чутно нові вибухи

Після продовження атак США та Ізраїлю на Іран, ЗМІ країни повідомили про кілька вибухів сьогодні в столиці Тегерані в неділю, 1 березня.

Новинний сайт Jamaran написав, що «звук сильних вибухів було чути в різних частинах Тегерана».

Інформаційне агентство Fars, близьке до Корпусу вартових Ісламської революції, повідомило, що «звук кількох потужних вибухів, спричинених ракетними та повітряними атаками, було чути в Тегерані в районах перетину вулиць Сеїд Хандан та Каср» у неділю.

Поки що незрозуміло, які об’єкти були атаковані.

Також у неділю Армія оборони Ізраїлю опублікувала у соцмережі X повідомлення, що військово-повітряні сили країни «завдають ударів по цілях, що належать іранському терористичному режиму, в самому серці Тегерана».

Повідомлення про атаки на Тегеран відбуваються на тлі того, як збройні сили Ісламської республіки обстрілюють та завдають ракетних ударів по позиціях США в іракському Курдистані, а також у кількох державах Перської затоки.

Вранці 28 лютого ізраїльські військові завдали удару по території Ірану. Через кілька годин після того, як Ізраїль оголосив про проведення того, що він назвав «превентивним ударом», президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розпочав «масштабні бойові операції» проти Ірану.

У відеозверненні, опублікованому в соціальних мережах, Дональд Трамп заявив, що його мета – «захистити американський народ шляхом ліквідації неминучих загроз з боку іранського режиму».

Іранські ЗМІ повідомили про вибухи в кількох містах, зокрема в Тегерані, Тебрізі, Ісфахані, Кумі, Лорестані й Чабахарі. У Тегерані удари були спрямовані проти найвищого керівництва Ірану.

Ізраїль та США заявили про смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Тегеран сьогодні це підтвердив, повідомивши, що сьогодні буде сформовано тимчасову раду керівництва, до її складу увійдуть президент Ірану, голова судової влади та юрист з Ради вартових.

Іранський Корпус вартових Ісламської революції відповів на удари США й Ізраїлю запуском кількох хвиль безпілотників і балістичних ракет по Ізраїлю. Іран також запустив ракети по кількох країнах Близького Сходу, де розташовані бази збройних сил США. Про вибухи повідомляли в Бахрейні, ОАЕ, Катарі й Саудівській Аравії.

Удари сталися лише через кілька днів після ядерних переговорів між США й Іраном, що ставить під сумнів плановане продовження перемовин наступного тижня у Відні, в той час як Вашингтон посилює свою військову присутність у регіоні.



