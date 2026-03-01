Троє військових США загинули, п’ятеро серйозно поранені під час операції «Епічна лють» – командування

Під час операції «Епічна лють» троє американських військовослужбовців загинули, п’ятеро зазнали серйозних поранень, повідомило Центральне командування Збройних сил США станом на 9:30 за часом східного узбережжя (це 16:30 за Києвом).

Ще кілька військовослужбовців зазнали легких осколкових поранень та контузії. Нині вони проходять процес повернення в стрій.

У Центральному командуванні пояснили, що ситуація залишається мінливою, тому з поваги до родин загиблих особи військових не буде розкрито, доки не мине доба після повідомлення найближчих родичів.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Іранці святкують та оплакують смерть аятоли Алі Хаменеї













Сполучені Штати та Ізраїль від ранку 28 лютого здійснюють скоординовані дії проти ісламістського режиму Ірану. У Міністерстві оборони США повідомили, що вона має назву Operation Epic Fury («Операція «Епічна лють»).

Унаслідок першої хвилі ударів були вбиті верховний лідер Ірану Алі Хаменеї та інші високопосадовці іранського режиму. У відповідь іранські військові завдали ударів по Ізраїлю, американських базах у близькосхідному регіоні та по країнах, які влада Ірану вважає союзниками США.



