Троє військових США загинули, п’ятеро серйозно поранені під час операції «Епічна лють» – командування

Під час операції «Епічна лють» троє американських військовослужбовців загинули, п’ятеро зазнали серйозних поранень, повідомило Центральне командування Збройних сил США станом на 9:30 за часом східного узбережжя (це 16:30 за Києвом).
Ще кілька військовослужбовців зазнали легких осколкових поранень та контузії. Нині вони проходять процес повернення в стрій.
У Центральному командуванні пояснили, що ситуація залишається мінливою, тому з поваги до родин загиблих особи військових не буде розкрито, доки не мине доба після повідомлення найближчих родичів.
Сполучені Штати та Ізраїль від ранку 28 лютого здійснюють скоординовані дії проти ісламістського режиму Ірану. У Міністерстві оборони США повідомили, що вона має назву Operation Epic Fury («Операція «Епічна лють»).
Унаслідок першої хвилі ударів були вбиті верховний лідер Ірану Алі Хаменеї та інші високопосадовці іранського режиму. У відповідь іранські військові завдали ударів по Ізраїлю, американських базах у близькосхідному регіоні та по країнах, які влада Ірану вважає союзниками США.
