«Путін втратив трьох друзів, не допоміг жодному з них» – Сибіга про долю Хаменеї та інших союзників РФ

Падіння режимів Башара Асада в Сирії, Ніколаса Мадуро у Венесуелі та смерть аятоли Алі Хаменеї в Ірані вказує на те, що лідер РФ Володимир Путін «втратив трьох своїх найближчих друзів трохи більше ніж за рік» і «не допоміг жодному з них», заявив 1 березня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережах.

На його думку, ці події «доводять три речі»: «По-перше, Росія не є надійним союзником навіть для тих, хто сильно на неї покладається. По-друге, поки Росія застрягла у своїй безглуздій війні проти України, яку вона ніколи не виграє і відмовляється припиняти, її вплив у світі різко падає. По-третє, доміно повалених диктаторів має продовжуватися, і падіння Путіна одного дня неминуче. Разом ми повинні докласти всіх зусиль, щоб наблизити цей радісний день і забезпечити відповідальність за всі російські злочини. Справедливість неминуча».

Також 1 березня президент Росії Володимир Путін, країна якого останніми роками поглибила військові та стратегічні зв’язки з Іраном, назвав убивство Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї в результаті авіаударів США та Ізраїлю «цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права».

Як повідомляє пресслужба Кремля, у телеграмі своєму іранському колезі Масуду Пезешкіану Путін висловив свої «глибокі співчуття» щодо «вбивства» Хаменеї та кількох членів його родини «всьому народу Ірану». Лідер РФ назвав колишнього очільника Ірану «видатним державним діячем, який зробив величезний особистий внесок у розвиток дружніх російсько-іранських відносин».

Ізраїль та США заявили про смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї внаслідок ізраїльсько-американських ударів.

Тегеран 1 березня це підтвердив, повідомивши, що сьогодні буде сформовано тимчасову раду керівництва, до її складу увійдуть президент Ірану, голова судової влади та юрист з Ради вартових.