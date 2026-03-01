NYT: ЦРУ місяцями стежило за Хаменеї

Представники розвідки США заявили, що ЦРУ місяцями стежило за пересуваннями Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї та зрештою виявило рідкісну зустріч високопосадовців Ірану в комплексі керівництва в Тегерані, яку можна було б використати як «вікно можливостей», повідомляє видання The New York Times.

Як пишуть журналісти, Сполучені Штати та Ізраїль вирішили скоригувати час своєї атаки, частково для того, щоб скористатися новими розвідданими, за словами чиновників, обізнаних з цими рішеннями. Ця інформація надала двом країнам можливість досягти вирішальної та швидкої перемоги: ліквідації високопосадовців Ірану та вбивства аятоли Хаменеї.

Надзвичайно швидке усунення верховного лідера Ірану відображало тісну координацію та обмін розвідувальними даними між США та Ізраїлем у період перед нападом, а також глибокі розвідувальні дані, які країни накопичили про іранське керівництво, особливо після торішньої 12-денної війни. За словами людей, ознайомлених з розвідувальними даними, ЦРУ передало Ізраїлю свої розвідувальні дані, які «високо точно» відображали місце розташування аятоли Хаменеї.

За даними видання, уряди Сполучених Штатів та Ізраїлю, які спочатку планували завдати удару вночі, вирішили скоригувати час, щоб скористатися інформацією про зібрання в урядовому комплексі в Тегерані в суботу вранці. Лідери мали зустрітися там, де розташовані офіси президента Ірану, верховного лідера та Ради національної безпеки Ірану.

Операція розпочалася близько 6-ї ранку в Ізраїлі, коли винищувачі злетіли зі своїх баз. Для удару знадобилося відносно небагато літаків, але вони були озброєні далекобійними та високоточними боєприпасами.

Зазначається, що через дві години – близько 9:40 ранку – в Тегерані далекобійні ракети вразили комплекс. На момент удару високопосадовці Ірану з нацбезпеки перебували в одній будівлі комплексу. Хаменеї був в іншій сусідній будівлі.

Ізраїльський представник оборони заявив, що, незважаючи на підготовку Ірану до війни, Ізраїлю вдалося досягти «тактичної несподіванки» своїм нападом на комплекс.

Білий дім і ЦРУ відмовилися від коментарів.

Ізраїль та США заявили про смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї внаслідок ізраїльсько-американських ударів.

Тегеран 1 березня це підтвердив, повідомивши, що сьогодні буде сформовано тимчасову раду керівництва, до її складу увійдуть президент Ірану, голова судової влади та юрист з Ради вартових.



