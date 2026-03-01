Путін називає вбивство Хаменеї «цинічним порушенням» міжнародного права

Президент Росії Володимир Путін, країна якого останніми роками поглибила військові та стратегічні зв’язки з Іраном, назвав убивство Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї в результаті авіаударів США та Ізраїлю «цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права».

Як повідомляє пресслужба Кремля, у телеграмі своєму іранському колезі Масуду Пезешкіану Путін висловив свої «глибокі співчуття» щодо «вбивства» Хаменеї та кількох членів його родини «всьому народу Ірану».

«У нашій країні аятоллу Хаменеї пам'ятатимуть як видатного державного діяча, який зробив величезний особистий внесок у розвиток дружніх російсько-іранських відносин, виведення їх на рівень всеосяжного стратегічного партнерства», – цитує Путіна пресслужба Кремля.

Путін сам зіткнувся зі звинуваченнями у порушенні міжнародного права через вторгнення Росії в Україну.

Міжнародний кримінальний суд оголосив Путіна в розшук у березні 2023 року. Російського президента звинувачують у воєнних злочинах в Україні. Москва звинувачення заперечує та заявляє, що не визнає юрисдикцію суду.

Ізраїль та США заявили про смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї внаслідок ізраїльсько-американських ударів.

Тегеран 1 березня це підтвердив, повідомивши, що сьогодні буде сформовано тимчасову раду керівництва, до її складу увійдуть президент Ірану, голова судової влади та юрист з Ради вартових.