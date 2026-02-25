До МКС направили матеріали про атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України – ОГП

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що скерував до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду матеріали щодо російських атак на енергетичну інфраструктуру України у період з липня 2025 року по лютий 2026 року.

За його словами, документ підготував Офіс генерального прокурора спільно з Головним слідчим управлінням Служби безпеки України і Міжвідомчою робочою групою військових спеціалістів, відповідно до статті 15 Римського статуту МКС.

«Упродовж цьогорічного опалювального сезону удари, організовані вищим військово-політичним керівництвом РФ, були спрямовані на всі види об’єктів енергетики в більшості регіонів України. Атаки здійснювалися у форматі тривалих масованих комбінованих ударів із застосуванням засобів ураження наземного, повітряного і морського базування. Їх інтенсивність перевищує разом взяті попередні періоди масованих атак з жовтня 2022 року по березень 2023 року та з березня 2024 року по березень 2025 року», – наголосив генпрокурор.

За його словами, був уражений весь технологічний ланцюг енергосистеми − від генерації до магістральної передачі й розподілу, пошкоджень зазнали ТЕС, ГЕС, ТЕЦ і розподільчі мережі.

«Кумулятивний ефект обстрілів з урахуванням погодних умов зробив цю кампанію більш системною і руйнівною, ніж попередні. Наслідки відчув майже кожен мешканець України. Внаслідок ракетних атак на об’єкти енергетики за вказаний період загинуло 11 та поранено 68 цивільних осіб. Жодної військової переваги ці напади не дали і не могли дати. Їх мета − тероризування населення і створення непридатних умов для проживання. Ми розглядаємо ворожі атаки як широкомасштабний і систематичний напад, який має ознаки злочинів проти людяності», – заявив Кравченко.

Він додав, що Офіс прокурора МКС поінформували про хронологію атак, їхні наслідки, потенційно причетні підрозділи російських сил і представників військово-політичного керівництва РФ, які могли віддавати накази.

«Повідомлення скеровано для розгляду можливості розширення обвинувачень щодо посадових осіб РФ, які вже перебувають у фокусі розслідування Офісу прокурора МКС, а також з метою встановлення інших осіб, причетних до злочинів, що підпадають під юрисдикцію МКС», – вказав Кравченко.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що кваліфікують російські удари по енергетиці, які позбавляють теплопостачання українців на тлі сильних морозів, як акти геноциду.

На початку лютого російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав чотири ордери на арешт у справах, пов’язаних з атаками Росії на енергетичну інфраструктуру України, які відбуваються щозими з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Перші ордери були оприлюднені у березні 2024 року – проти командувача дальньої авіації РФ Сергія Кобилаша та командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.

У червні того ж року обвинувачення висунули також колишньому міністру оборони Сергію Шойгу та начальнику генштабу армії РФ Валерію Герасимову – зокрема за атаки на енергетичну інфраструктуру.

Водночас МКС не виніс окремого ордера щодо очільника Росії Володимира Путіна за кампанію ударів по енергетиці, хоча у 2023 році суд звинуватив його у воєнному злочині – депортації українських дітей.