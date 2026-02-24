Свириденко: Україна працюватиме з ЄС над зимовим планом для енергетики на наступний сезон

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 24 лютого подякувала Європейському Союзу за рішення надати Україні фінансову допомогу на 90 мільярдів євро.

За її словами, цей пакет дозволить забезпечити макрофінансову стабільність, підтримати обороноздатність та гарантувати безперебійну роботу ключових функцій української держави в умовах війни.

Крім того, голова уряду подякувала лідерам ЄС за системну підтримку української енергетики:

«Сьогодні було оголошено про надання нового пакета енергетичної допомоги обсягом €100 млн. Разом з ЄС ми будемо працювати над новим Зимовим енергетичним планом на 2026-2027 роки».

Свириденко назвала пакет допомоги вагомим внеском у зміцнення енергетичної стійкості України, відновлення інфраструктури та підготовки до наступного опалювального сезону в умовах постійних російських атак.

Голова уряду підсумувала, що від початку російського повномасштабного вторгнення Україна отримала від ЄС понад 200 мільярдів євро військової, фінансової та гуманітарної підтримки.

Вона додала, що Україна працює над проведенням реформ, необхідних для виконання критеріїв на шляху вступу до Європейського Союзу.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

На початку лютого російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.



