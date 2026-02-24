Британія оголосила новий пакет допомоги Україні та запровадила санкції проти РФ

Велика Британія оголосила новий пакет допомоги Україні на понад 30 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 40 млн доларів).

Як повідомляє пресслужба МЗС країни, понад 25 мільйонів фунтів будуть спрямовані на ремонт пошкодженої енергетичної інфраструктури, ще 5 мільйонів фунтів допоможуть досягненню справедливості для жертв ймовірних воєнних злочинів Росії.

«Сьогодні я в Києві оголошую про виділення 30 мільйонів фунтів на зміцнення енергетичної стійкості України та підтримку відновлення, що доводить загальну підтримку Великої Британії до 21,8 мільярда фунтів з початку війни. Ми продовжуватимемо підтримувати народ України та захищати європейську безпеку: безпека України – це наша безпека», – заявила міністерка закордонних справ країни Іветт Купер.

Також Лондон оголосив майже 300 нових санкцій задля посилення тиску на критично важливі російські енергетичні доходи, включаючи експорт нафти, та ключових постачальників військової техніки, що підживлюють воєнні зусилля.

Зокрема, як зазначається, сьогоднішні дії спрямовані проти однієї з найбільших у світі нафтопровідних компаній «Транснефть», яка відповідає за транспортування понад 80% експорту російської нафти.

Сьогоднішні обмеження спрямовані проти 49 організацій та осіб, причетних до підтримки російської військової машини, включаючи міжнародних постачальників, які доставляють життєво важливі товари, компоненти та технології для російських безпілотників та іншої зброї.

Велика Британія вже запровадила санкції проти понад 3000 осіб, підприємств та суден так званого «тіньового флоту».

Сьогодні четверта річниця повномасштабного російського вторгнення в Україну. Міністр закордонних справ сьогодні перебуває з візитом в Києві. Також до столиці України прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської Ради Антоніу Кошта, президент Фінляндії Александр Стубб, прем’єр-міністри Хорватії, Латвії, Естонії, Ісландії, Данії, Швеції, Норвегії, міністр оборони Литви, урядовці з інших країн та представники міжнародних організацій.



