Канада надасть Україні військову допомогу на 2 мільярди доларів у новому фінансовому році

Канада продовжить підтримувати Україну перед обличчям «незаконної та невиправданої агресії» Росії, йдеться в повідомленні канадського уряду з нагоди четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення 24 лютого.

Зокрема, в рамках цієї підтримки, міністр національної оборони Девід Макгінті оголосив про продовження операції UNIFIER на додаткові три роки – до 2029 року. Ця операція забезпечує участь канадської армії (CAF) у військовій підготовці та нарощуванні потенціалу для підтримки Збройних сил України:

«Згідно з поновленим мандатом, кількість особового складу CAF, присвяченого операції, збільшиться, що забезпечить більшу гнучкість та дозволить Канаді далі адаптуватися та реагувати на оперативні потреби України, що змінюються. Продовження операції UNIFIER дозволяє членам CAF продовжувати навчання українських новобранців та командувачів».

Крім того, Канада планує продовжувати вживати заходів для зміцнення переговорної позиції України. Зокрема, це включає військову допомогу, відтак Макгінті оголосив:

2 мільярди доларів військової допомоги на 2026-2027 фінансовий рік, яка базується на «постійному наданні Канадою критично важливої військової підтримки та допоможе забезпечити Збройні Сили України обладнанням та можливостями, необхідними для захисту своєї території»

передачу понад 400 одиниць бронетехніки, в тому числі 66 легких бронемашин 6s (General Dynamics) та 383 бронемашин Senator (Roshel)

Урядовий фінансовий рік у Канаді починається 1 квітня й триває до 31 березня наступного року.

Також міністерка закордонних справ Аніта Ананд оголосила про додаткові 20 мільйонів доларів до Фонду енергетичної підтримки України.

Крім того, додає уряд Канади, країна запровадить санкції проти 21 фізичної особи та 53 організацій, а також 100 суден «тіньового флоту» Росії. Канада також знижує граничну ціну на російську сиру нафту з 47,60 доларів США до 44,10 доларів США за барель.

Канада послідовно висловлює підтримку Україні на тлі повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, в грудні 2025 року прем’єр-міністр країни Марк Карні анонсував додаткову економічну допомогу Україні на 2,5 мільярда доларів.