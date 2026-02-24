Зеленський: 80% території України не має систем для захисту від балістики

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 80% території країни не має систем протиповітряної оборони для захисту від балістики. Про це він сказав в інтерв’ю Tagesschau.



За словами Зеленського, його заяви щодо ППО, зокрема під час Мюнхенської безпекової конференції, не були критикою партнерів, а спробою підвищити обізнаність щодо ситуації.



«Я не збираюся говорити, де розташовані наші системи Patriot, але на 80% нашої країни немає таких систем проти балістичних ракет», – сказав він.



Зеленський зазначив, що навіть якщо партнери не нададуть системи, потрібно знайти на ППО кошти, і додав, що особисто вів переговори з різними партнерами, зокрема Німеччину, Норвегію, країни Північної Європи та Канаду.



«Це дорогі системи, які коштують понад мільярд. Вони коштують від 1,5 до 2 мільярдів за систему. А одна ракета коштує від 2 до 3 мільйонів», – додав президент.

Україна використовує багаторівневу систему ППО, включно з винищувачами, мобільними вогневими групами, дронами-перехоплювачами та системами Patriot для захисту міст від ракет і «шахедів».

Patriot є єдиним комплексом ЗСУ, здатним збивати балістичні ракети, але запас ракет PAC-3 залежить від поставок партнерів, тоді як Росія збільшує інтенсивність ударів.

Міністр оборони Михайло Федоров 12 лютого заявив, що Україні критично потрібні засоби для перехоплення балістики, найкращий засіб – ракети PAC-3.



