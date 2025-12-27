Карні на зустрічі із Зеленським анонсував економічну допомогу Україні на 2,5 мільярда доларів

Канада надасть Україні додаткову економічну допомогу, заявив прем’єр-міністр країни Марк Карні на зустрічі із президентом Володимиром Зеленським 27 грудня.

ВІн зазначив, що ця допомога дозволить розблокувати фінансування для України від міжнародних організацій, у тому числі Міжнародного валютного фонду.

«Сьогодні ми оголошуємо подальшу економічну допомогу Україні. Економічна допомога на суму 2,5 мільярда доларів. Це допоможе розблокувати фінансування від МВФ, від Світового банку, від Європейського банку реконструкції та розвитку, щоб розпочати процес відновлення», – заявив Карні.

Він зазначив, що матиме важливу двосторонню зустріч із Зеленським, потім вони дистанційно поспілкуються з партнерами по «Коаліції охочих».

Своєю чергою, Зеленський подякував Карні та Канаді за допомогу і наголосив на необхідності зупинити війну. Він, зокрема, згадав про останню російську повітряну атаку, назвавши її ознакою того, що Володимир Путін не хоче завершення війни.

«Для цього (завершення війни – ред.) нам потрібні дві речі – тиск на Росію та достатньо сильна підтримка для України», – сказав голова держави.

Він додав, що планує обговорити з Карні допомогу в посиленні протиповітряної оборони. За словами Зеленського, протягом останніх тижнів мали місце «хороші кроки» в дипломатії.

«Але ми не можемо жити в ілюзії, що це дає нам можливість мати менше протиповітряної оборони. З Росією це не працює», – зауважив Зеленський.





Він висловив надію на «важливу та конструктивну зустріч» із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом завтра.

Раніше президент України зазначив, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Флориді 28 грудня обговорюватиметься широке коло питань, пов’язаних із можливістю укладення мирної угоди в російсько-українській війні. Про це 26 грудня, відповідаючи на запитання журналістів, розповів президент України Володимир Зеленський.

Зеленський уранці 26 грудня повідомив про домовленість щодо зустрічі з Трампом «найближчим часом». Цьому передувала його телефонна розмова з представниками команди президента Сполучених Штатів Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.



