Канада стане першою неєвропейською країною, яка долучиться до програми SAFE – Карні

Канада завершила переговори щодо участі у програмі Security Action for Europe «Безпекові дії для Європи» (SAFE) і стане першою неєвропейською країною, яка візьме участь у цій ініціативі, повідомив премʼєр-міністр Канади Марк Карні.

«Канада незабаром стане першою неєвропейською країною, яка візьме участь у програмі SAFE – ініціативі, яка допоможе швидше нарощувати наш оборонний потенціал. Величезний успіх для канадських працівників, бізнесу і наших збройних сил – нові контракти, нові ринки для канадського оборонного виробництва та доступ до нового обладнання для наших військовослужбовців», – написав Карні в соціальній мережі Х.

В уряді Канади зазначили, що офіційного початку участі Канади в SAFE очікують у найближчі тижні.

«У небезпечному й розділеному світі Канада і Європа посилюють наші оборонні партнерства, щоб швидко закуповувати нове обладнання і технології, пришвидшувати досягнення цілей НАТО і створювати величезні можливості для наших виробників оборонної продукції. Участь Канади в SAFE заповнить ключові прогалини у можливостях, розширить ринки для канадських постачальників і залучить європейські оборонні інвестиції до Канади», – цитує пресслужба уряду заяву прем’єр-міністра.

Програма SAFE (Security Actions for Europe) пропонує пільговий 10-річний період погашення та низькі відсоткові ставки і дозволяє укладати контракти з партнерами поза ЄС (Норвегія, Велика Британія, Туреччина тощо). Цей механізм спільного запозичення за підтримки бюджету ЄС був створений для прискорення нарощування оборонних спроможностей країн Європи у відповідь на посилення загроз із боку Росії.

У вересні єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що всі 150 мільярдів євро кредитів SAFE, які пропонувалися країнам Євросоюзу й партнерам на оборонні проєкти, повністю розподілені серед 19 країн, 13 із них планують використати їх для підтримки України.