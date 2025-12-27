Зеленський назвав склад делегації від України під час переговорів із Трампом

Президент Володимир Зеленський вже вирушив до США на зустріч із американським лідером Дональдом Трампом, а на переговорах від України ще будуть присутні п’ятеро членів делегації, заявив він під час спілкування з журналістами 27 грудня.

За його словами, до складу української переговорної групи для зустрічі з Трампом ввійшли:

секретар РНБО Рустем Умєров;

міністр економіки Олексій Соболєв;

начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов;

радник глави Офісу президента Олександр Бевз;

перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Раніше президент України зазначив, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Флориді 28 грудня обговорюватиметься широке коло питань, пов’язаних із можливістю укладення мирної угоди в російсько-українській війні. Про це 26 грудня, відповідаючи на запитання журналістів, розповів президент України Володимир Зеленський.

Зеленський уранці 26 грудня повідомив про домовленість щодо зустрічі з Трампом «найближчим часом». Цьому передувала його телефонна розмова з представниками команди президента Сполучених Штатів Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Раніше цього тижня президент України назвав план із 20 пунктів, який створили під час обговорень між Києвом та Вашингтоном, «базовим документом про закінчення війни». За його словами, план передбачає, що Україна отримає міцні гарантії безпеки, а чисельність ЗСУ становитиме 800 тисяч осіб у мирний час.

Представники влади РФ цей план офіційно не коментували.

Влада Росії вимагатиме, щоб до мирного плану з 20 пунктів, розробленого в результаті обговорень України та США, внесли «ключові зміни», повідомляла агенція Bloomberg із посиланням на джерело, близьке до Кремля.



