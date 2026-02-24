Кошта: Україна надасть оцінку щодо перспектив відновлення «Дружби», а в Угорщини є альтернатива

Президент Євроради Антоніу Кошта заявив про домовленість з Україною провести оцінювання, скільки часу потрібно на відновлення транзиту нафти нафтопроводом «Дружба».

«Коли країна-член ЄС має проблеми з третьою країною, саме ЄС треба розібратися в тих питаннях. Саме це ми і робили щодо цього нафтопроводу. Ми домовились, що Україна в найближчі дні проведе оцінювання, скільки часу потрібно на відновлення трубопроводу», – сказав Кошта.

Водночас Кошта нагадав, що існують альтернативні маршрути постачання нафти до Угорщини, зокрема з Хорватії до Угорщини, Словаччини та Сербії. За його словами, існує ще одна альтернатива – території, які також можна використати. Проте він не утонив, про ці території йдеться.

«Інше питання – поведінка члена ЄС. Вона має бути скерована дуже важливим принципом справедливої та відвертої співпраці. Тому коли Єврорада погоджується та схвалює певне рішення, усі члени ЄС повинні співпрацювати, щоб впровадити це рішення, і ніхто тоді не може зупинити чи заблокувати схвалене рішення», – сказав він.



Президент Євроради зазначив, що відповів угорському прем’єру Віктору Орбану про порушення Угорщиною принципу «справедливої та відвертої співпраці».

«І закликаю Угорщину негайно піти на співпрацю у впровадженні схваленого рішення», – додав він, закликавши Єврокомісію, «знайти способи забезпечити виконання цього рішення».



Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що рішення щодо кредиту вже було схвалено, тому «ми забезпечимо його у той чи інший спосіб».

Європейські міністри в Брюсселі спробували, але не змогли, переконати Словаччину та її сусіда Угорщину відмовитися від погроз покарати Україну за затримки у відновленні нафтопроводу.

Словаччина та Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».

Українські посадовці заявляють, що він пошкоджений у результаті російських обстрілів наприкінці січня. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження. 23 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про відсутність фізичних перепон постачанням, натомість наголосивши на політичних. За словами очільника угорської дипломатії, в такий спосіб Київ змушує Будапешт розблокувати переговорний процес з Україною про її членство в ЄС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС 23 лютого наполіг, що нафтопровід пошкоджений, тому повторив свою пораду двом європейським столицям «адресувати ультиматуми Кремлю».

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купувати російську нафту. Для Угорщини, Словаччини та Австрії зробили відтермінування, як для держав, що не мають доступу до моря, тобто не можуть приймати нафтові танкери з інших країн та залежні від труби «Дружба».

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини та Словаччини.

За даними дослідження фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і болгарського Центру вивчення демократії (CSD), імпорт російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини з початку повномасштабного вторгнення в Україну впродовж 2022–2024 років приніс Кремлю 5,4 мільярда євро надходжень. Це еквівалентно вартості 1800 балістичних ракет «Іскандер-М».