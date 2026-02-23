«Змусили мене переглянути позицію». Орбан повідомив ЄС, що відступається від зобов’язання щодо 90 мільярдів для України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив намір блокувати 90 мільярдів євро для України. Відповідний лист, датований 23 лютого, очільник угорського уряду надіслав президентові Європейської ради Антоніу Кошті.

У листі Орбан нагадує про рішення саміту ЄС 18 грудня, коли лідери, не домовившись про так звану репараційну позику, врешті погодилися надати Україні 90 мільярдів євро із бюджетного резерву Євросоюзу. Угорщина, а також Словаччина і Чехія не заперечували, бо отримали виняток – вони не платитимуть. Тепер Орбана не влаштовує й це.

«Нещодавні події змусили мене переглянути свою позицію. Від середини лютого Україна відмовляється відновлювати транспортування сирої нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини з політичних міркувань та через порушення своїх міжнародних зобов’язань. Це неспровокований акт ворожості, який підриває енергетичну безпеку Угорщини», – пише Орбан Кошті.

Прем’єр Угорщини повторює свої погрози залишати багатомільярдний кредит Україні в заблокованому стані, доки транзит нафти «Дружбою» до його країни не відновиться.

«Доки це залишається так, Угорщина не підтримуватиме внесення змін до регламенту про багаторічну фінансову політику, необхідних для використання бюджетного резерву ЄС для кредитної лінії», – завершує своє послання Орбан.

Внесення відповідних змін до згаданого Орбаном документа формально вимагає одностайності всіх країн ЄС – в іншому разі рішення про позику неможливо реалізувати. Його планували урочисто затвердити 24 лютого на спеціальній сесії Європарламенту, скликаній до річниці вторгнення.

Україна розраховує на перший транш із 90-мільярдного кредиту навесні 2026 року, інакше ситуація з фінансуванням видатків, попереджали в українському уряді й підтверджували в Єврокомісії, стане критичною.