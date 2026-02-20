Угорщина заблокувала кредит ЄС Україні на 90 млрд доларів

Угорщина заблокувала кредит на суму 90 мільярдів євро для України, надання якого було узгоджене на Європейській Раді в Брюсселі 18 грудня 2025 року та представлена Єврокомісією 14 січня 2026 року.

Увечері 20 січня це підтвердив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

«Ми блокуємо кредит ЄС для України у розмірі 90 мільярдів євро, доки не відновиться транзит нафти до Угорщини трубопроводом «Дружба». Україна шантажує Угорщину, зупиняючи транзит нафти, узгоджуючи це з Брюсселем та угорською опозицією, щоб створити перебої з постачанням в Угорщині та підвищити ціни на паливо перед виборами. Блокуючи транзит нафти до Угорщини через нафтопровід «Дружба», Україна порушує Угоду про асоціацію між ЄС та Україною та свої зобов’язання перед Європейським Союзом», – написав міністр у мережі Х.

Першим про блокування кредиту з боку Угорщини 20 січня повідомило з посиланням на джерела видання Financial Times.

Будапешт відмовився підтримати один із трьох затверджених Європейським парламентом документів, необхідних для виділення коштів – зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021–2027 роки.

Для того, щоб надати кредит, необхідно затвердити три регламенти Євросоюзу: про імплементацію посиленої співпраці щодо заснування кредиту підтримки України на 2026 та 2027 роки; про внесення змін до Фонду для України (Ukraine Facility) та про внесення змін до багаторічної фінансової рамки на 2021–2027 роки.

Усі три законодавчі акти були схвалені Європейським парламентом і перебувають на останній стадії затвердження – у Раді ЄС.

Схвалення перших двох документів може відбутися кваліфікованою більшістю голосів держав ЄС, але третій, який передбачає зміни до довгострокового бюджету ЄС, вимагає лише одноголосного затвердження.

Саме ухвалення цих змін Угорщина заблокувала 20 лютого.

Під час затвердження кредиту Україні в грудні 2025 року Угорщина, Словаччина та Чехія погодилися допомогти лише за умови, що вони не нестимуть відповідальності за витрати на кредит.

Будапешт виступив проти того, щоб давати кредит Україні напередодні парламентських виборів в Угорщині, призначених на 12 квітня. Опитування показують, що опозиційна партія «Тиса» під керівництвом Петера Мадьяра випереджає партію чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана «Фідес» приблизно на 10 пунктів, зазначає Financial Times.