ЄС заохочує Україну відновити «Дружбу» для трансферу нафти з Росії до Угорщини й Словаччини

Речниця Європейської комісії 17 лютого підтвердила, що Брюссель контактував із Україною щодо нафтопроводу «Дружба», пошкодження якого наприкінці січня надходженню російської нафти до Угорщини та Словаччини, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Ми підтримуємо зв’язок з Україною щодо термінів ремонту нафтопроводу «Дружба» та того, як швидко він може бути запущений», – сказала Анна-Кайса Ітконен журналістам у Брюсселі.

Вона додала, що виконавчий орган ЄС готовий скликати екстрену координаційну групу з відповідними сторонами для обговорення альтернативних маршрутів постачання палива.

Ітконен також заявила, що «короткострокових ризиків для безпеки постачання для Угорщини та Словаччини немає», оскільки вони мають 90-денні резервні запаси.

Зупинка постачання російської нафти трубопроводом спричинила нове загострення напруги між Україною та державами-членами ЄС – Угорщиною та Словаччиною.





Хоча Київ стверджував, що причиною перебоїв, які почалися 27 січня, став удар російського безпілотника, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив 15 лютого, що Україна нібито затримала відновлення потоку нафти, щоб змусити Угорщину відмовитися від вето щодо членства України в Європейському Союзі. Фіцо назвав це «політичним шантажем».

Хоча Європейський Союз запровадив заборону на імпорт російської нафти трубопроводами через війну Кремля в Україні, Угорщина та Словаччина, які не мають виходу до моря, отримали винятки з цих санкцій.

Водночас болгарський Центр вивчення демократії (CSD) 16 лютого оприлюднив звіт, у якому стверджує, що Угорщина не потребує російської нафти, оскільки має доступ до інших джерел.

«Немає жодних технічних чи економічних підстав для продовження дії винятку з санкцій щодо російської нафти в Центральній Європі. Постійна залежність Угорщини – це політичний вибір, який послаблює єдність ЄС та підриває довіру до режиму санкцій. Поступова відмова від російської сирої нафти до кінця 2026 року є одночасно доцільною та необхідною для довгострокової енергетичної безпеки Європи», – сказав Мартін Владимиров, директор Програми енергетики та клімату CSD.

Напередодні Угорщина та Словаччина звернулися до Хорватії по допомогу в отриманні російської нафти після перебоїв з постачанням через Україну.

Читайте також: «Україна – наш ворог»: чому Орбан радикалізує риторику та чим це загрожує Києву

Очільник хорватського Мінекономіки Анте Шушняр відповів, що Хорватія діяла відповідально та прозоро щодо регіональної енергетичної безпеки і зробить це знову для Угорщини та Словаччини, повністю поважаючи українських союзників.

12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував фотографію, за його словами, горіння інфраструктури трубопроводу «Дружба», звинувативши Угорщину в тому, що вона два тижні публічно не коментувала інцидент, оскільки винна її союзниця Росія.



Угорщина зберігає свою залежність від російської енергетики, що викликало критику з боку союзників в Європейському Союзі й НАТО на тлі плану ЄС заборонити весь імпорт російського газу до кінця 2027 року. Угорщина оскаржила такі плани в суді.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який зберігає тісні контакти з Кремлем і часто критикував Європу за те, що вона займає, як він сказав, «жорстку» позицію щодо Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну, заявив, що російська енергетика є «життєво важливою» для Угорщини.

Він додав, що географічне положення Угорщини без виходу до моря обмежує її можливості й змушує купувати російську нафту, експортовану через трубопровід «Дружба», який проходить територією України. Обмеження доступу до російських енергоносіїв матиме глибокі наслідки для угорців, сказав Орбан, зазначивши, що питання не стосується політики.



