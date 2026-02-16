Угорщина та Словаччина попросили допомоги з отриманням російської нафти. Хорватія відповіла

Угорщина та Словаччина звернулися до Хорватії за допомогою в отриманні російської нафти після перебоїв з постачанням через Україну. повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.



«Ми просимо Хорватію дозволити транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини через трубопровід Adria, оскільки наше виключення з санкцій надає можливість імпортувати російську нафту морем, якщо постачання трубопроводами буде порушено», – написав Сійярто у соцмережі X.



«Безпека енергопостачання країни ніколи не повинна бути ідеологічним питанням. Тому ми очікуємо, що Хорватія, на відміну від України, не буде ставити під загрозу безпеку постачання нафти Угорщини та Словаччини з політичних причин», – додав він.

Очільник хорватського Мінекономіки Анте Шушняр відповів, що Хорватія діяла відповідально та прозоро щодо регіональної енергетичної безпеки і зробить це знову для Угорщини та Словаччини, повністю поважаючи українських союзників.



«Ми готові допомогти вирішити гострі перебої в рамках законодавства ЄС та правил OFAC…Трубопровід Adria готовий, тому для будь-якої країни ЄС не залишилося жодних технічних виправдань для того, щоб залишатися прив’язаною до російської сирої нафти« », – написав він у соцмережі Х.



Хорватський міністр додав, що барель, куплений в Росії, може здаватися «деяким країнам дешевшим, але допомагає фінансувати війну та напади на український народ. Настав час припинити цю воєнну спекуляцію».



Минулого тижня у Міністерстві закордонних справ України заявили, що російська атака на трубопровід спричинила зупинку потоків до Східної Європи з 27 січня.



Міністр Андрій Сибіга опублікував фотографію, за його словами, горіння інфраструктури трубопроводу «Дружба», звинувативши Угорщину в тому, що вона два тижні публічно не коментувала інцидент, оскільки винна її союзниця Росія.



Це викликало швидку реакцію Угорщини. Будапешт звинуватив українців у відключенні електроенергії на цій ділянці трубопроводу.

Угорщина зберігає свою залежність від російської енергетики, що викликало критику з боку союзників в Європейському Союзі й НАТО на тлі плану ЄС заборонити весь імпорт російського газу до кінця 2027 року. Угорщина оскаржила такі плани в суді.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який зберігає тісні контакти з Кремлем і часто критикував Європу за те, що вона займає, як він сказав, «жорстку» позицію щодо Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну, заявив, що російська енергетика є «життєво важливою» для Угорщини.

Він додав, що географічне положення Угорщини без виходу до моря обмежує її можливості й змушує купувати російську нафту, експортовану через трубопровід «Дружба», який проходить територією України. Обмеження доступу до російських енергоносіїв матиме глибокі наслідки для угорців, сказав Орбан, зазначивши, що питання не стосується політики.







