МЗС Угорщини заявив про «полювання на людей» в Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав негайно припинити в Україні «насильницький призов» та повідомив про надану Угорщиною допомогу угорцю, який займався нелегальним переправленням українських чоловіків через кордон.

У своєму дописі у соцмережах 8 лютого Сійярто, згадуючи наближення четвертої річниці повномасштабної війни, заявив, що українці «не хочуть помирати», і що на вулицях міст нібито відбувається «відкрите полювання на людей».

«Ми щодня бачимо кадри насильницьких призовних акцій, часто на вулицях українських міст відбувається відкрите полювання на людей. Багато українських чоловіків – дідусь, батько, брат, син, онук – у розпачі намагаються втекти з України», – написав Сійярто.

Він додав, що українська влада затримала угорця, який намагався допомогти п’ятьом громадянам України нелегально потрапити до Угорщини. За словами міністра, консульство забезпечило громадянину Угорщини консульський захист та допомогу під час слідства.

«Цей випадок також чітко показує: війні потрібно якнайшвидше покласти край, а насильницький призов слід негайно припинити!» – написав глава МЗС Угорщини.

Українські дипломати наразі не реагували заяву Сійярто. Державна прикордонна служба України 7 лютого оприлюднила подробиці інциденту. Згідно з ними, днями прикордонники Мукачівського загону затримали шістьох людей поблизу кордону – одного громадянина Угорщини та п’ятьох громадян України, які намагалися незаконно потрапити на територію Угорщини.

За даними правоохоронців, угорець виконував роль провідника у схемі переправлення і, за словами затриманих, мав отримати за це оплату в 55 тисяч доларів – від 9 до 15 тисяч доларів США з кожного із охочих.





Угорцю повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 4 лютого заявив, що громадянин Угорщини загинув «через обов’язкову мобілізацію України», не уточнивши, за яких саме обставин це сталося. Він також пообіцяв видворити з Угорщини всіх українських посадовців, причетних до мобілізації.

Українська сторона не коментувала цю заяву угорського прем’єра.

Угорський прем’єр Віктор Орбан зберігає тісні контакти з Кремлем і часто критикує Європу за те, що вона обіймає, як він каже, «жорстку» і «провоєнну позицію» щодо Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.



