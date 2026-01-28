МЗС викликало угорського посла через звинувачення Угорщини щодо нібито втручання у вибори

Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини Антала Гейзера, якому було висловлено рішучий протест через нещодавні «неправдиві заяви керівництва Угорщини щодо нібито втручання України у хід парламентських виборів» в країні.

Як повідомляється на сайті українського МЗС, угорському дипломату наголосили, що Київ виступає «категорично проти втягування угорською стороною України до передвиборчої кампанії в Угорщині, що відверто шкодить розвитку двосторонніх відносин».

«Угорську сторону закликали зупинити агресивну антиукраїнську риторику, щоб уникнути негативних наслідків для відносин між двома сусідніми країнами», – йдеться у повідомленні.

У МЗС наголошують, що Україна, зі свого боку, залишається готовою до розвитку конструктивної співпраці з Угорщиною.

«У цьому контексті вчергове наголошено на необхідності розблокування вступних переговорів України з Євросоюзом, що безумовно відповідає інтересам обох народів та угорської меншини в України», – додають в дипломатичному відомстві.

Раніше МЗС Угорщини викликало українського посла Федора Шандора через нібито спроби Києва вплинути на результати парламентських виборів в країні на користь опозиційної партії «Тиса». Про це в соцмережі Х писав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Перед цим, 26 січня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну в спробі втрутитися в парламентські вибори в його країні.

Угорський прем’єр Віктор Орбан зберігає тісні контакти з Кремлем і часто критикує Європу за те, що вона обіймає, як він каже, «жорстку» і «провоєнну позицію» щодо Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

У квітні в Угорщині відбудуться парламентські вибори, і, за поточними опитуваннями, вперше за багато виборчих циклів партія Орбана не є фаворитом перегонів.



