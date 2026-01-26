Орбан викликав українського посла після заяв Зеленського у Давосі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 26 січня звинуватив Україну в спробі втрутитися в парламентські вибори у його країні, пообіцяв «захищати суверенітет та інтереси» Угорщини й доручив міністру закордонних справ Петеру Сійярто викликати українського посла.

Також була реакція угорського прем’єра на згадування його імені у виступі президента України Володимира Зеленського на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі й наступні аналогічні коментарі інших представників української влади.

Орбан вважає, що минулого тижня українські політичні лідери і сам Зеленський «висловили брутальні образи та погрози на адресу Угорщини та угорського уряду».

«Наші органи національної безпеки проаналізували цю останню атаку України і дійшли висновку, що ці події є частиною скоординованої серії заходів України, спрямованих на втручання у вибори в Угорщині, але ми не можемо дозволити, щоб хтось ставив під загрозу суверенітет Угорщини або чесність угорських виборів», – заявив Орбан 26 січня у відео, поширеному на його сторінці у фейсбуці.

22 січня у Давосі президент України Володимир Зеленський, не називаючи прізвища чи посади, звинуватив умовного «Віктора» в підігруванні інтересам Москви.

«Ми всі бачимо, що сили, які намагаються знищити Європу, не марнують жодного дня – вони діють вільно, навіть діють усередині Європи. Кожен «Віктор», який живе на європейські гроші, намагаючись продати європейські інтереси, заслуговує на ляпаса. І якщо він почувається комфортно в Москві, це не означає, що ми повинні дозволити європейським столицям стати маленькими Москвами», – заявив Зеленський.

Того ж дня Орбан заявив, що Зеленський – «людина у відчайдушному становищі, яка вже четвертий рік не може або не хоче довести війну до кінця, незважаючи на те, що президент Сполучених Штатів надав усіляку можливу допомогу в цьому».

«Тому, як би ви мені не лестили, ми не можемо підтримати ваші воєнні зусилля. Український народ, звичайно, незважаючи на ваші ретельно підібрані образи, все ще може розраховувати на те, що ми продовжимо постачати в вашу країну електроенергію і паливо, і ми також продовжуватимемо підтримувати біженців, які прибувають з України», – написав Орбан у соцмережі X.

Угорський прем’єр Віктор Орбан зберігає тісні контакти з Кремлем і часто критикує Європу за те, що вона обіймає, як він каже, «жорстку» і «провоєнну позицію» щодо Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

У квітні в Угорщині відбудуться парламентські вибори, і, за поточними опитуваннями, вперше за багато виборчих циклів партія Орбана не є фаворитом перегонів.



