Європарламент затвердив надання Україні позики 90 мільярдів євро

Депутати Європарламенту проголосували за три законодавчі акти, що надають Україні позику ЄС у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки, повідомляє пресслужба інституції.

За повідомленням, з цієї позики 30 мільярдів євро буде виділено на макрофінансову допомогу або бюджетну підтримку, що надається через програму Ukraine Facility, 60 мільярдів євро буде виділено на зміцнення обороноздатності України та підтримку закупівель військового обладнання.

Зазначається, що усе фінансування підлягатиме суворим умовам, включаючи постійну відданість України демократичному врядуванню, верховенству права та захисту прав людини, зокрема прав меншин.

«Позика на підтримку буде фінансуватися за рахунок спільних запозичень ЄС на ринках капіталу та гарантована «запасом» довгострокового бюджету ЄС, а витрати на обслуговування боргу покриватимуться з річних бюджетів ЄС. Комісія оцінила витрати на обслуговування боргу приблизно в мільярд євро на 2027 рік та приблизно в 3 мільярди євро на рік з 2028 року. Україна нестиме відповідальність за погашення основної суми позики після отримання воєнних репарацій від Росії», – йдеться у повідомленні.

Щоб Єврокомісія могла виплатити перший платіж на початку другого кварталу 2026 року, Рада ЄС також повинна офіційно ухвалити пакет документів.



Позика ЄС на підтримку була узгоджена на Європейській Раді в Брюсселі 18 грудня 2025 року та представлена Єврокомісією 14 січня 2026 року. 90 мільярдів євро призначені для покриття двох третин розрахункових фінансових потреб України на відповідний період. Оскільки Чехія, Угорщина та Словаччина відмовилися від підтримки позики, угоду було укладено в рамках процедури посиленої співпраці – механізму, який дозволяє бажаючим державам-членам ЄС співпрацювати в певних сферах за відсутності одностайності.

Читайте також: Військові й бюджетні потреби: Єврокомісія визначила, як Україна витрачатиме 90 млрд євро допомоги

Йдеться про кредит, підкріплений бюджетом ЄС, а не про репараційну позику, яку обговорювали раніше.