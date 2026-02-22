МЗС: Угорщина блокуватиме санкції ЄС проти РФ, поки Київ не відновить «Дружбу»

Угорщина блокуватиме пакет санкції ЄС проти Росії, поки Україна не відновить транзит російської нафти трубопроводом «Дружба», повідомив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто.



«На завтрашньому засіданні Ради ЄС у закордонних справах ЄС має на меті ухвалити 20-й пакет санкцій. Угорщина його заблокує. Доки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом «Дружба», ми не дозволимо просуватися вперед у схваленні важливих для Києва рішень», – написав він у соцмережі Х.

Ці заяви Будапешта Київ наразі не коментував. Раніше у МЗС повідомляли, що інформацію про наслідки російських атак на інфраструктуру нафтопроводу «Дружба» довели до урядів Угорщини і Словаччини. Зазначалося, що ремонтні роботи тривають. Також, як повідомили в МЗС, Україна запропонувала альтернативні шляхи вирішення питання постачання не російської нафти до цих країн.

Днями Сійярто заявив, що Угорщина заблокувала кредит на суму 90 мільярдів євро для України, надання якого було узгоджене на Європейській Раді в Брюсселі 18 грудня 2025 року та представлена Єврокомісією 14 січня 2026 року.

За його словами, Будапешт блокує цей кредит ЄС, доки не відновиться транзит нафти до Угорщини трубопроводом «Дружба». Він вкотре звинуватив Україну в шантажі Угорщини, «зупиняючи транзит нафти, узгоджуючи це з Брюсселем та угорською опозицією, щоб створити перебої з постачанням в Угорщині та підвищити ціни на паливо перед виборами», які заплановані на 12 квітня.

Прем’єр Словаччини раніше озвучив намір зупинити постачання електрики Україні, якщо «Дружба» не відновить роботу. Він заявив із посиланням на словацьку розвідку, що ремонтні роботи на нафтопроводі завершено, і звинуватив Україну в блокуванні поставок як «зброї шантажу».

Хоча Київ стверджував, що причиною перебоїв, які почалися 27 січня, став удар російського безпілотника, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив 15 лютого, що Україна нібито затримала відновлення потоку нафти, щоб змусити Угорщину відмовитися від вето щодо членства України в Європейському Союзі. Фіцо назвав це «політичним шантажем».

Як пояснював ситуацію фахівець із питань енергетики, президент Центра глобалістики «Стратегія ХХI» Михайло Гончар, в ніч на 27 січня 2026 РФ ударила дроном по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Укртранснафти» в Бродах – основній нафтоперекачуючій станції на українській ділянці нафтопроводу «Дружба». Після удару виникла масштабна пожежа, горіння сирої нафти в найбільшому резервуарі обʼємом 75000 куб.м. тривало 10 днів. Удар призвів до зупинки функціонування ЛВДС і відповідно, транзиту російської нафти.

Угорщина зберігає свою залежність від російської енергетики, що викликало критику з боку союзників в Європейському Союзі й НАТО на тлі плану ЄС заборонити весь імпорт російського газу до кінця 2027 року. Угорщина оскаржила такі плани в суді.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який зберігає тісні контакти з Кремлем і часто критикував Європу за те, що вона займає, як він сказав, «жорстку» позицію щодо Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну, заявив, що російська енергетика є «життєво важливою» для Угорщини.