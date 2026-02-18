Фіцо пригрозив припинити надання електрики Україні, якщо Київ не відновить роботу «Дружби»

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити екстрене постачання електроенергії до України, якщо Київ не відновить роботу трубопроводу, який постачає російську нафту до Словаччини та Угорщини.

«Якщо президент (Володимир Зеленський) вважає ці поставки неважливими, ми можемо вирішити вийти з угоди про постачання електроенергії», – сказав він.

Прем’єр Словаччини, який разом з Угорщиною підтримує близькі стосунки з Росією з моменту її вторгнення в Україну у 2022 році, оголосив надзвичайний стан через постачання нафти та заявив, що розпорядився використати 250 000 тонн нафти з екстрених резервів

Фіцо, посилаючись на словацьку розвідку, заявив, що ремонтні роботи завершено.

Він звинуватив Україну в блокуванні поставок як «зброї шантажу».

Прем’єр Словаччини зауважив, що потужність трубопроводу Adria, який розглядається як альтернативний, ніколи не перевірялася, а вартість може бути вп’ятеро вищою, ніж для трубопроводу «Дружба».

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також звинуватив Україну в «шантажі» у своєму дописі в соцмережах. Він також нагадав, що Угорщина та Словаччина звернулися до Хорватії з проханням дозволити постачання російської нафти через свій трубопровід Adria.

Очільник хорватського Мінекономіки Анте Шушняр відповів, що Хорватія діяла відповідально та прозоро щодо регіональної енергетичної безпеки і зробить це знову для Угорщини та Словаччини, повністю поважаючи українських союзників.

Також сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто про рішення Будапешта призупинити постачання дизельного палива до України, доки не буде відновлено транзит нафти до Угорщини трубопроводом «Дружба».



Сійярто також звинувачує Київ у тому рішенні не відновлювати транзит нафти з «політичних причин».

«Від нас не можна очікувати гарантування енергетичної безпеки іншої країни, поки наші власні постачання перебувають під загрозою. Співпраця в енергетичній сфері має бути взаємною та базуватися на повазі, а не на тиску», – написав він у соцмережі Х.

Київ наразі на звинувачення Угорщити та Словаччини не реагував. Українська влада стверджує, що трубопровід «Дружба», який проходить з Росії через її територію до Словаччини та Угорщини, був закритий після пошкодження під час російської атаки 27 січня поблизу українського міста Броди.

Хоча Європейський Союз запровадив заборону на імпорт російської нафти трубопроводами через війну Кремля в Україні, Угорщина та Словаччина, які не мають виходу до моря, отримали винятки з цих санкцій.

Водночас болгарський Центр вивчення демократії (CSD) 16 лютого оприлюднив звіт, у якому стверджує, що Угорщина не потребує російської нафти, оскільки має доступ до інших джерел.

«Немає жодних технічних чи економічних підстав для продовження дії винятку з санкцій щодо російської нафти в Центральній Європі. Постійна залежність Угорщини – це політичний вибір, який послаблює єдність ЄС та підриває довіру до режиму санкцій. Поступова відмова від російської сирої нафти до кінця 2026 року є одночасно доцільною та необхідною для довгострокової енергетичної безпеки Європи», – сказав Мартін Владимиров, директор Програми енергетики та клімату CSD.