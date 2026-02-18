Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву очільника МЗС Угорщини Петера Сійярто щодо того, що Україна зараз воює за європейські країни.

«Цікаво, що думають про це безсоромне твердження етнічні угорці, які захищають Україну. Україна виграє час для Європи, гарантуючи, що російські танки не їздять по європейських вулицях, як це було в 1956 році в Будапешті. Очевидно, російські нагороди та прибутки від енергетики викликають амнезію», – написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв’ю для CNN заявив, що твердження про те, що Україна зараз воює за європейські країни, є брехнею.

«Вона бореться за себе, а не за нас. Це їхня війна, не наша. Ми нічого не винні за те, що вони нібито нас захищають», – заявив Сійярто.

Але більшість європейських політиків заявляють, що безпека України є невіддільною складовою стабільності та безпеки всієї Європи. А генеральний секретар НАТО Марк Рютте та інші європейські лідери у 2025 році неодноразово застерігали про можливу російську атаку на країни НАТО в найближчі роки.

Угорщина зберігає свою залежність від російської енергетики, що викликало критику з боку союзників в Європейському Союзі й НАТО на тлі плану ЄС заборонити весь імпорт російського газу до кінця 2027 року. Угорщина оскаржила такі плани в суді.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який зберігає тісні контакти з Кремлем і часто критикував Європу за те, що вона займає, як він сказав, «жорстку» позицію щодо Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну, заявив, що російська енергетика є «життєво важливою» для Угорщини.







