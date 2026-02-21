«Ультиматуми слід відправляти в Кремль»: у МЗС відповіли на погрози Словаччини і Угорщини

Угорщина і Словаччина пригрозили зупинити постачання електроенергії України, якщо не відновиться постачання нафти. Водночас Київ відкинув і засудив ці ультиматуми та шантаж, закликавши «виставляти умови Кремлю», йдеться у офіційній заяві Міністерства закордонних справ.

У МЗС наголосили, що такі дії з боку керівництва урядів Угорщини та Словаччини в ситуації масованих ударів РФ по енергетиці України в морози – «є провокативними, безвідповідальними, і ставлять під загрозу енергетичну безпеку всього регіону».

«Тим самим уряди Угорщини і Словаччини не лише підіграють агресору, а й шкодять власним енергетичним компаніям, які здійснюють енергопостачання на комерційній основі», – зазначили в МЗС.

У міністерстві повідомили, що Україна перебуває на постійному контакті з представниками Єврокомісії щодо пошкоджень української енергетики, яка страждає через щоденні російські удари.

«Ми також довели інформацію про наслідки цих атак на інфраструктуру нафтопроводу «Дружба» до урядів Угорщини і Словаччини. Під щоденними загрозами нових ракетних атак тривають безпекові, стабілізаційні ремонтні роботи. Також, Україна запропонувала альтернативні шляхи вирішення питання постачання не російської нафти до цих країн», - розповіли у відомстві.

Там додали, що Україна була, «є і буде надійним енергетичним партнером ЄС і транзитером енергоресурсів».

Водночас, «в умовах безпідставних і безвідповідальних погроз» з боку Братислави та Будапешта, Київ розглядає можливість задіяти «механізм раннього попередження», який передбачений угодою про асоціацією між Україною та ЄС.

Резюмуючи МЗС України закликало виставляти ультиматуми Москві.

«Ми закликаємо уряди Угорщини та Словацької Республіки до конструктивної взаємодії та відповідальної поведінки. Ультиматуми слід відправляти до Кремля, і точно не до Києва», – йдеться у заяві.

Прем’єр Словаччини раніше озвучив намір зупинити постачання електрики Україні, якщо «Дружба» не відновить роботу. Він заявив із посиланням на словацьку розвідку, що ремонтні роботи на нафтопроводі завершено, і звинуватив Україну в блокуванні поставок як «зброї шантажу».

Хоча Київ стверджував, що причиною перебоїв, які почалися 27 січня, став удар російського безпілотника, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив 15 лютого, що Україна нібито затримала відновлення потоку нафти, щоб змусити Угорщину відмовитися від вето щодо членства України в Європейському Союзі. Фіцо назвав це «політичним шантажем».

Як пояснював ситуацію фахівець із питань енергетики, президент Центра глобалістики «Стратегія ХХI» Михайло Гончар, в ніч на 27 січня 2026 РФ ударила дроном по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Укртранснафти» в Бродах – основній нафтоперекачуючій станції на українській ділянці нафтопроводу «Дружба». Після удару виникла масштабна пожежа, горіння сирої нафти в найбільшому резервуарі обʼємом 75000 куб.м. тривало 10 днів. Удар призвів до зупинки функціонування ЛВДС і відповідно, транзиту російської нафти.



