В ЄС переконуватимуть Угорщину розблокувати 20-й пакет санкцій, однак можуть не встигнути до річниці війни

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль анонсував дискусії з угорськими колегами щодо блокування їхньою країною 20-го пакету санкцій проти Росії. Уряд Віктора Орбана обіцяє його ветувати доти, поки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини й Словаччини трубопроводом «Дружба», пошкодженим унаслідок російських обстрілів.

«Я здивований позицією Угорщини. Ми будемо це обговорювати з нашими угорськими колегами. Не вважаю правильним, щоб Угорщина зраджувала власну боротьбу за свободу і європейський суверенітет. Тому ми ще раз звернемося з нашими аргументами – і в Будапешті, і тут, у Брюсселі – щоб позицію було переглянуто», – сказав Вадефуль.

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав, що не здивований позицією Угорщини. Дипломат нагадав про заблоковані переговори з Україною про її членство в ЄС, а також – виплати з Європейського фонду миру державам, що допомагали Україні зброєю й технікою на двосторонній основі. Сікорський пов’язує позицію угорського уряду щодо України з виборами, які наближаються в Угорщині.

«Що мене фундаментально шокує, так це те, що… Будапешт був захоплений, фактично двічі, у 20-му столітті, але один раз Червоною армією. Я очікував би набагато більшого почуття солідарності від Угорщини до України. А натомість, за допомогою державної пропаганди і приватних, але контрольованих урядом ЗМІ, владній партії вдалося створити атмосферу ворожості до жертви агресії, і тепер вона намагається використати це на загальних виборах», – сказав Сікорський.

Очільниця МЗС Румунії Оана-Сільвія Цою висловила впевненість, що зрештою компромісу вдасться досягти.

«Ми вже мали труднощі з досягненням консенсусу щодо попередніх пакетів, але зрештою ухвалювали рішення. Не впевнена, чи це станеться завтра або цього тижня, але стратегія правильна – посилювати тиск на агресора. Це в інтересах ЄС – разом зробити так, щоб Росія не збільшувала свої прибутки», – наголосила Цою.

Топдипломатка ЄС Кая Каллас скептична щодо схвалення 20-го пакету санкцій на Раді ЄС сьогодні, як планувалося.

«Ми робимо все можливе, щоб просунути санкційний пакет. Я спілкувалася з державами-членами, які намагатимуться переконати тих, хто блокує. Але з огляду на жорсткі заяви Угорщини, я не бачу зміни їхньої позиції сьогодні», – резюмувала Каллас.

Напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме пакет санкції ЄС проти Росії доти, поки Україна не відновить транзит російської нафти трубопроводом «Дружба».

Ці заяви Будапешта Київ наразі не коментував. Раніше у МЗС повідомляли, що інформацію про наслідки російських атак на інфраструктуру нафтопроводу «Дружба» довели до урядів Угорщини і Словаччини. Зазначалося, що ремонтні роботи тривають. Також, як повідомили в МЗС, Україна запропонувала альтернативні шляхи вирішення питання постачання не російської нафти до цих країн.

Днями Сійярто заявив, що Угорщина заблокувала кредит на суму 90 мільярдів євро для України, надання якого було узгоджене на Європейській Раді в Брюсселі 18 грудня 2025 року і представлене Єврокомісією 14 січня 2026 року.

За його словами, Будапешт блокує цей кредит ЄС, доки не відновиться транзит нафти до Угорщини трубопроводом «Дружба». Він вкотре звинуватив Україну в шантажі Угорщини, «зупиняючи транзит нафти, узгоджуючи це з Брюсселем та угорською опозицією, щоб створити перебої з постачанням в Угорщині та підвищити ціни на паливо перед виборами», які заплановані на 12 квітня.

Прем’єр Словаччини раніше озвучив намір зупинити постачання електрики Україні, якщо «Дружба» не відновить роботу. Він заявив із посиланням на словацьку розвідку, що ремонтні роботи на нафтопроводі завершено, і звинуватив Україну в блокуванні поставок як «зброї шантажу».

Хоча Київ стверджував, що причиною перебоїв, які почалися 27 січня, став удар російського безпілотника, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив 15 лютого, що Україна нібито затримала відновлення потоку нафти, щоб змусити Угорщину відмовитися від вето щодо членства України в Європейському Союзі. Фіцо назвав це «політичним шантажем».

Як пояснював ситуацію фахівець із питань енергетики, президент Центра глобалістики «Стратегія ХХI» Михайло Гончар, в ніч на 27 січня 2026 РФ ударила дроном по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Укртранснафти» в Бродах – основній нафтоперекачувальній станції на українській ділянці нафтопроводу «Дружба». Після удару виникла масштабна пожежа, горіння сирої нафти в найбільшому резервуарі обʼємом 75000 куб.м. тривало 10 днів. Удар призвів до зупинки функціонування ЛВДС і відповідно, транзиту російської нафти.

Угорщина зберігає свою залежність від російської енергетики, що викликало критику з боку союзників в Європейському Союзі й НАТО на тлі плану ЄС заборонити весь імпорт російського газу до кінця 2027 року. Угорщина оскаржила такі плани в суді.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який зберігає тісні контакти з Кремлем і часто критикував Європу за те, що вона займає, як він сказав, «жорстку» позицію щодо Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну, заявив, що російська енергетика є «життєво важливою» для Угорщини.