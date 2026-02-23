Стали відомі подробиці «різких» переговорів Сибіги з угорським і словацьким колегами

Під час закритої дискусії на Раді ЄС із закордонних справ 23 лютого, де обговорювалося вето Угорщини та Словаччини на 20-й пакет санкцій, Угорщина була більш різкою, Словаччина – більш стриманою. Про це Радіо Свобода стало відомо від кількох дипломатів, що поспілкувалися з кореспонденткою в Брюсселі на умовах анонімності.

«Сибіга (міністр закордонних справ України – ред.) заявив, що ремонтні роботи тривають і запропоновано альтернативний маршрут; Сійярто (міністр закордонних справ Угорщини – ред.) одразу відкинув це та звинуватив Україну в брехні. Угорщина повторила, що без відновлення транзиту вона заблокує 20-й пакет та кредит (90-мільярдну позику для України – ред.). Словаччина була більш стриманою», – розповів співрозмовник Радіо Свобода.

Єврокомісія, за словами співбесідників, запевнила всіх присутніх за столом, що вона залишається на зв’язку з українською стороною щодо стану трубопроводу «Дружба», і що «існує чітке зобов’язання швидко завершити ремонтні роботи».

Ще один дипломат розповів Радіо Свобода про «значне розчарування» серед інших 25 держав-членів тим фактом, що Угорщина та Словаччина блокують критично необхідні для України рішення, про які домовилися раніше. Окрім нового пакету санкцій, також ідеться про остаточне схвалення 90-мільярдної позики на основі бюджету ЄС.

«Дехто відкрито поставив під сумнів мотиви Угорщини, припустивши, що це стосується виборів, а не нафти», – заявив дипломат, побажавши залишитися анонімним.

Угорщина та Словаччина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».

Українські посадовці заявляють, що він пошкоджений у результаті російських обстрілів наприкінці грудня. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження. 23 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про відсутність фізичних перепон постачанням, натомість наголосивши на політичних. За словами очільника угорської дипломатії, в такий спосіб Київ змушує Будапешт розблокувати переговорний процес з Україною про її членство в ЄС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС 23 лютого наполіг, що нафтопровід пошкоджений, тому повторив свою пораду двом європейським столицям «адресувати ультиматуми Кремлю».

23 лютого у Єврокомісії підтвердили, що «Росія зруйнувала нафтопровід «Дружба», зауважуючи водночас на зобов'язаннях України відремонтувати його. Терміни, додали, залежать від української сторони.

Також у Єврокомісії наголосили, що очікують від усіх лідерів ЄС дотримання їхнього зобов’язання, взятого на себе торік на саміті 18 грудня, виділити Україні багатомільярдну позику. Спроби як Євросоюзу загалом, так і окремих держав-членів переконати керівництво Угорщини та Словаччини відмовитися від їхніх вето щодо кредиту для України й чергового антиросійського пакету санкцій продовжаться на різних рівнях. Попередній намір об’єднання полягав у тому, щоб затвердити ці рішення до четвертої річниці повномасштабного вторгнення.