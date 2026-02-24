ЄС запропонує постійну заборону на російську нафту після виборів у Угорщині – ЗМІ

Європейська комісія подасть законодавчу пропозицію щодо постійної заборони імпорту російської нафти 15 квітня – через три дні після парламентських виборів в Угорщині, повідомляють представники ЄС та документ, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Два чиновники ЄС повідомили агентству, що цей час був розроблений для того, щоб заборона на нафту не стала основним фактором у виборчій кампанії Угорщини. Угорщина та Словаччина, які досі залежать від імпорту російської нафти, рішуче виступають проти будь-якої заборони.

Комісія планує запропонувати заборону на російську нафту 15 квітня, згідно з проєктом порядку денного, з яким ознайомилося агентство Reuters. Порядок денний ЄС є попереднім, і дата ще може змінитися.

У Єврокомісії та в Угорщині це повідомлення журналістів не коментували.

Очікується, що Євросоюз обійде будь-які спроби Угорщини та Словаччини заблокувати заплановану постійну заборону на імпорт російської нафти, використовуючи закон, який може бути схвалений кваліфікованою більшістю держав-членів.



Комісар ЄС з питань енергетики Ден Йоргенсен заявив, що пропозиція призведе до поступового припинення імпорту російської нафти не пізніше кінця 2027 року. До останнього кварталу минулого року ЄС імпортував лише 1% своєї нафти з Росії, значною мірою через санкції блоку щодо морського постачання російської сирої нафти.



Минулого місяця ЄС закріпив законодавчо повну відмову від російського газу до кінця 2027 року. Угорщина та Словаччина пообіцяли оскаржити цей закон у суді.

Словаччина та Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купувати російську нафту. Для Угорщини, Словаччини та Австрії Австрія змогла диверсифікувати постачальників. зробили відтермінування, як для держав, що не мають доступу до моря, тобто не можуть приймати нафтові танкери з інших країн та залежні від труби «Дружба».

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини та Словаччини.

За даними дослідження фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і болгарського Центру вивчення демократії (CSD), імпорт російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини з початку повномасштабного вторгнення в Україну впродовж 2022–2024 років приніс Кремлю 5,4 мільярда євро надходжень. Це еквівалентно вартості 1800 балістичних ракет «Іскандер-М



