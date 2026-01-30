ЗМІ: очільник МЗС Литви звернувся до МКС через атаки РФ на енергетику України

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс звернувся з листом до прокурорів Міжнародного кримінального суду, у якому закликав їх видали нові ордери на арешт посадовців РФ у зв’язку зі знищенням енергетичної інфраструктури України.

Як повідомляє суспільний мовник країни LRT, глава литовської дипломатії просить видати нові ордери на арешт російських посадовців, відповідальних за ці напади, а також додати до вже виданих ордерів на арешт нові міжнародні злочини та злочин геноциду.

«Ці систематичні напади, які явно спрямовані на те, щоб залишити українське населення без електрики, опалення та води посеред зими, не можна кваліфікувати інакше, ніж як навмисну спробу фізично знищити українців як групу», – йдеться у листі Будріса.

Міжнародний кримінальний суд наразі на це звернення публічно не реагував.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині. Міський голова Віталій Кличко повідомляв, що на ранок 30 січня 378 багатоповерхівок досі залишаються без тепла – з майже шести тисяч, опалення в яких зникло внаслідок атаки РФ на критичну інфраструктуру столиці 24 січня.

За даними міської влади, більшості із цих будинків двічі відновлювали або намагалися відновити опалення після попередніх масованих обстрілів 9 і 20 січня.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.