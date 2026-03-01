Прихильники Хаменеї вшановують його пам’ять у кількох містах. В Ірані оголосили 40 днів жалоби

Прихильники Ісламської республіки Іран зібралися в Тегерані та кількох містах, включаючи Тебріз, Мешхед, Ісфахан, Ахваз та Керманшах, щоб оплакати смерть Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

Вони розмахували чорними прапорами та скандували гасла, такі як «Смерть Америці», «Смерть Ізраїлю» та «Ніякого компромісу, жодної капітуляції в битві з Америкою».

Уряд Тегерана оголосив сім днів державних вихідних та 40 днів національної жалоби.

Організація релігійних рад, державний координаційний орган, заявила, що перетворила релігійні групи на «штаби опору в районі». Вона заявила, що обов’язки цих штабів включатимуть «активне формування наративів», «запобігання формуванню деструктивних наративів» та підготовку до «управління інформаційними вакуумами».

Після оголошення про смерть Хаменеї керівник служби безпеки Ірану Алі Ларіджані закликав чиновників зосередитися на служінні громадськості, тоді як головний шиїтський духовний служитель Іраку, великий аятолла Алі ас-Сістані, висловив співчуття, не видавши жодної конкретної фетви чи рішення.

Вранці 28 лютого ізраїльські військові завдали удару по території Ірану. Через кілька годин після того, як Ізраїль оголосив про проведення того, що він назвав «превентивним ударом», президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розпочав «масштабні бойові операції» проти Ірану.

У відеозверненні, опублікованому в соціальних мережах, Дональд Трамп заявив, що його мета – «захистити американський народ шляхом ліквідації неминучих загроз з боку іранського режиму».

Іранські ЗМІ повідомили про вибухи в кількох містах, зокрема в Тегерані, Тебрізі, Ісфахані, Кумі, Лорестані й Чабахарі. У Тегерані удари були спрямовані проти найвищого керівництва Ірану.

Ізраїль та США заявили про смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Тегеран це підтвердив, повідомивши, що сьогодні буде сформовано тимчасову раду керівництва, до її складу увійдуть президент Ірану, голова судової влади та юрист з Ради вартових.

Іранський Корпус вартових Ісламської революції відповів на удари США й Ізраїлю запуском кількох хвиль безпілотників і балістичних ракет по Ізраїлю. Іран також запустив ракети по кількох країнах Близького Сходу, де розташовані бази збройних сил США. Про вибухи повідомляли в Бахрейні, ОАЕ, Катарі й Саудівській Аравії.

Удари сталися лише через кілька днів після ядерних переговорів між США й Іраном, що ставить під сумнів плановане продовження перемовин наступного тижня у Відні, в той час як Вашингтон посилює свою військову присутність у регіоні.



