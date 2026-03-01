Зеленський: «важливо, щоб шанс на зміни для Ірану був використаний правильно»

Президент України Володимир Зеленський привітав операцію Ізраїлю та США проти іранського режиму, але наголосив, що «важливо, щоб цей шанс на зміни для Ірану був використаний правильно».

«Іранський народ довго був фактично наодинці проти насильства – проти іранського режиму. Цей режим, який убив десятки тисяч своїх громадян тільки за останні місяці і який завжди підтримував та організовував війни в регіоні, який дав Росії «Шахеди» й технологію їхнього виробництва, цей режим сам визначив ставлення до нього. Важливо, щоб була чітка позиція підтримки людей та життя. Важливо, щоб американська рішучість, усіх у світі рішучість справді спрацювали. Я дякую кожному, хто старається не допустити розширення війни, захищає від ударів з Ірану», – наголосив глава української держави у вечірньому відеозверненні 1 березня.

До того, як США та Ізраїль 28 лютого розпочали війну проти Ірану, представники Вашингтона та Тегерана проводили багатомісячні переговори, присвячені іранській ядерній програмі. США наполягали, щоб Іран відмовився від розробки ядерної зброї.

Внаслідок удару Ізраїлю та США загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та інші високопосадовці іранського режиму.








