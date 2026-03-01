Застосування Хаменеї сили проти власного народу, ув’язнення опозиційних діячів, а також запеклий опір зовнішньому впливу – особливо з боку США та Ізраїлю – сформували його спадщину як жорсткого й безкомпромісного авторитарного правителя, який привів країну до міжнародної ізоляції.



Останні роки правління Хаменеї були затьмарені частими загальнонаціональними антиурядовими протестами та кривавими репресіями, під час яких загинули тисячі демонстрантів. Хаменеї ніколи не брав на себе відповідальності за зростання невдоволення і натомість звинувачував у протестах іноземні сили.



Тепер 88-членна Асамблея експертів, у якій домінують консервативні священнослужителі, має призначити наступника Хаменеї.