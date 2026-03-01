Міністр оборони Британії заявив про дві балістичні ракети, випущені Іраном в напрямку Кіпру

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що «іранські невибіркові атаки у відповідь» на американо-ізраїльські удари включали «дві балістичні ракети, випущені в напрямку Кіпру».

«Тепер ми майже впевнені, що вони не були спрямовані» на середземноморський острів, повідомив він.

«На військовій базі в Бахрейні, яка вчора була уражена ракетами та безпілотниками, перебувало 300 британських військовослужбовців, деякі з яких знаходилися за кілька сотень ярдів від удару», – розповів він в інтерв'ю BBC.

За його словами, ці атаки продемонстрували, як британські військовослужбовці та цивільні особи «перебувають під загрозою через режим, який стає все більш нерозбірливим та неконтрольованим у своїх атаках».

Міністр сказав, що Велика Британія намагається зробити «все можливе», щоб запобігти подальшій регіональній ескалації, британські літаки перебували в повітрі протягом усієї суботи та ночі.

Водночас повідомляється, що Велика Британія не брала участі в американо-ізраїльських ударах по Ірану.

У розмові з Sky News в неділю Джон Гілі поінформував, що разом зі США було посилено оборонні сили на Близькому Сході.

«Ми здійснюємо ці бойові вильоти. Ми збиваємо дрони, які загрожують нашим базам, нашим людям або нашим союзникам», – сказав Гілі.

На острові Кіпр розташовані дві британські військові бази.

Вранці 28 лютого ізраїльські військові завдали удару по території Ірану. Через кілька годин після того, як Ізраїль оголосив про проведення того, що він назвав «превентивним ударом», президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розпочав «масштабні бойові операції» проти Ірану.

Іранський Корпус вартових Ісламської революції відповів на удари США й Ізраїлю запуском кількох хвиль безпілотників і балістичних ракет по Ізраїлю. Іран також запустив ракети по кількох країнах Близького Сходу, де розташовані бази збройних сил США. Про вибухи повідомляли в Бахрейні, ОАЕ, Катарі й Саудівській Аравії.

Сьогодні знову було чутно вибухи в Тегерані.