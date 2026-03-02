Тристоронні переговори в Абу-Дабі наразі не скасовували, в разі потреби є інші майданчики – Зеленський

Наразі оновлень щодо тристоронньої зустрічі України, США та Росії, яку планували в Абу-Дабі, немає, заявив президент Володимир Зеленський 2 березня, відповідаючи на питання медіа.

За його словами, зустріч планувалася в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі на дату з 5 по 8 березня, орієнтовно – на 5-6 березня.

«Через ці сьогоднішні бойові дії ми не можемо підтвердити саме Абу-Дабі, але тим не менш ніхто не скасовував зустріч. Зустріч повинна бути, вона для нас важлива, ми підтримуємо цю зустріч. І зустріч важлива, і результати важливі, і обмін дуже важливий», – підкреслив Зеленський.





У разі, якщо із організацією зустрічі в Абу-Дабі виникнути труднощі через повітряні атаки Ірану, можливі інші місця проведення зустрічі, додав він:

«Думаю, що в нас є Туреччина, Швейцарія, майданчики, які вже працювали й давали можливість нам всім зустрічатися. Ми будемо точно підтримувати будь-який із цих трьох майданчиків щодо зустрічі, чекаємо на відповідь від партнерів».

26 лютого президент Володимир Зеленський припускав, що нова тристороння зустріч України, США і Росії буде на початку березня в Абу-Дабі (ОАЕ). 28 лютого на тлі ударів Ізраїлю і США по Ірану й іранських ударах на Близькому Сході Зеленський зазначив, що час і місце наступної тристоронньої зустрічі України, США і Росії будуть визначені «в залежності від безпекових обставин і реальних дипломатичних можливостей».

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Вранці 28 лютого ізраїльські військові завдали удару по території Ірану. Через кілька годин після того, як Ізраїль оголосив про проведення того, що він назвав «превентивним ударом», президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розпочав «масштабні бойові операції» проти Ірану.

Іранський Корпус вартових Ісламської революції відповів на удари США й Ізраїлю запуском кількох хвиль безпілотників і балістичних ракет по Ізраїлю. Іран також запустив ракети по кількох країнах Близького Сходу, де розташовані бази збройних сил США. Про вибухи повідомляли в Бахрейні, ОАЕ, Катарі й Саудівській Аравії.



