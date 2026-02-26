Зеленський після зустрічі в Женеві припустив, що нова тристороння зустріч буде на початку березня

У Женеві завершився ще один раунд переговорів, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров 26 лютого. Він уточнив, що робота тривала в двох форматах: окремо з американською стороною та тристороння зустріч за участі США та Швейцарії.

«За підсумками зустрічей разом із Давидом Арахамією та представниками американської сторони – спеціальним посланником Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером – провели спільну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським про результати зустрічі та подальші кроки», – заявив він.

Умєров повідомив про підготовку наступного раунду переговорів: українська команда працює над фіналізацією безпекових параметрів, економічних рішень і узгоджених позицій, які мають стати основою для подальших домовленостей. Завдання, за його словами, полягають у тому, щоб зробити наступну тристоронню зустріч за участі США та Росії «максимально предметною».

Окремо, зазначив секретар РНБО, зосереджувалися на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України. Профільні представники України, зокрема, міністр економіки Олексій Соболєв, та американські партнери опрацювали документ щодо відновлення України.

«Домовились, що наші команди більш детально продовжать роботу над документом, зокрема щодо майбутньої відбудови та інвестиційного плану», – додав Умєров.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що поговорив із Умєровим, Давидом Арахамією та з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером за підсумками зустрічей сьогодні. Він заявив, що бачить більше готовності до наступного тристороннього формату.

«Скоріш за все – зустріч наступна буде в Еміратах, буде саме в Абу-Дабі. Ми розраховуємо, що формат буде на початку березня. Треба фіналізувати все, чого вдалося досягти для реальних гарантій безпеки, та підготувати зустріч на рівні лідерів. Саме такий формат може багато вирішити. Зрештою, лідери вирішують ключові питання, і коли йдеться про Росію, про такий персоналістський режим, то це значно більше, ніж в інших країнах», – заявив голова держави.





За спостереженнями Зеленського, наразі немає ознак готовності Росії до миру. Натомість Путін «готується далі воювати», і світ повинен бути готовим тиснути на Росію, щоб це змінилося:

«Війну Росія зупинятиме навіть сама, за власним бажанням, коли світ остаточно зупинить російську нафту, інші російські енергоресурси та російські банки. Це абсолютно реально. Санкції світу мають спрацювати на це – на справжній тривалий мир».

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф днями в інтерв’ю Fox News заявив, що очікує на «хороші новини» в найближчі тижні, а також допускає зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

Сам президент США перед переговорами в Женеві 17-18 лютого заявив, що Україні варто «швидко сісти за стіл переговорів». Раніше Трамп заявляв, що, на його думку, Росія хоче укласти угоду на тлі війни в Україні.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу. У Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.



