«Є певний оптимізм» – нардеп Чернєв про можливу зустріч Зеленського, Трампа і Путіна

Саме формат зустрічі на рівні лідерів України, США та Росії може розблокувати переговорний процес, заявив народний депутат від «Слуги народу», голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. Про це він сказав у ефірі Радіо Свобода, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про те, що наступна зустріч команд України, США та Росії на початку березня може дозволити перейти до зустрічі вже на рівні лідерів країн.

За словами Чернєва, нинішні контакти на рівні переговорних груп не дають відчутного результату, оскільки представники Росії не мають мандата на ухвалення ключових рішень.

«Я думаю, що це (зустріч на рівні лідерів – ред.) єдиний формат, який може дійсно зрушити ці переговори з мертвої точки. Те, що я чую від нашої переговорної групи: вони зустрічаються з переговорниками з Російської Федерації, які не мають мандата на ухвалення рішень. Тобто вони приїжджають із конкретною рамкою, за яку просто не можуть вийти щодо певних питань, наприклад, тієї ж вільної економічної зони. Вони везуть це до Москви, до Кремля. Путін щось обмірковує, відповідає, що ні, вони не готові. І далі вони привозять ту саму відповідь, що й минулого разу», – зазначив депутат.

Чернєв наголосив, що питання територій можна вирішити лише на рівні лідерів, і висловив стриманий оптимізм щодо можливої зустрічі.

«На рівні лідерів, знову ж таки, за присутності Трампа, можливо, дещо по-іншому піде розмова. Тому що зараз основне питання цих переговорів, окрім гарантій безпеки, які йдуть окремими треками – це питання територій. Питання територій, я думаю, може бути вирішене виключно на рівні лідерів. Є певний оптимізм із цього приводу, але подивимося, чи справдиться такий оптимізм», – сказав він.

Президент Володимир Зеленський раніше висловив припущення, що наступний раунд тристоронніх переговорів України, США і Росії щодо припинення війни може пройти на початку березня.

«Розраховуємо, що вона дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів. Президент Трамп підтримує таку послідовність кроків. Лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну», – зазначив президент.





Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф днями в інтерв’ю Fox News заявив, що очікує на «хороші новини» в найближчі тижні, а також допускає зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу. У Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.



