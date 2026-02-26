Умєров повідомив про початок переговорів із посланцями США в Женеві

Секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров повідомив про початок 26 лютого в Женеві двосторонньої зустрічі з американською делегацією: посланцем президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

«Разом з економічною командою уряду детально опрацюємо prosperity package: механізми економічної підтримки й відновлення України, інструменти залучення інвестицій і довгострокової співпраці. Також разом із Давидом (Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді – ред.) обговоримо підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони – необхідно синхронізувати позиції перед цим етапом», – написав Умєров у соцмережах.

Важливим блоком він назвав також гуманітарний трек і питання можливих обмінів: «Розраховуємо на конкретні результати щодо повернення наших громадян».

«Працюємо на практичні рішення. Про підсумки повідомимо після завершення зустрічі», – додав Умєров, який очолює українську делегацію на переговорах.

Напередодні цю зустріч анонсував президент Володимир Зеленський. Він також висловив припущення, що наступний раунд тристоронніх переговорів України, США і Росії щодо припинення війни може пройти на початку березня.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф днями в інтерв’ю Fox News заявив, що очікує на «хороші новини» в найближчі тижні, а також допускає зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

Сам президент США перед переговорами в Женеві 17-18 лютого заявив, що Україні варто «швидко сісти за стіл переговорів». Раніше Трамп заявляв, що, на його думку, Росія хоче укласти угоду на тлі війни в Україні.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу. У Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.

