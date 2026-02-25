Зеленський: нова тристороння зустріч України, США і РФ може відбутися на початку березня

Президент Володимир Зеленський висловив припущення, що наступний раунд тристоронніх переговорів України, США і Росії щодо припинення війни може пройти на початку березня. Про це він повідомив у чаті для журналістів 25 лютого після зустрічі з секретарем Ради нацбезпеки й оборони України Рустемом Умєровим, який очолює українську делегацію на переговорах.

«Тільки що я розмовляв із Рустемом Умєровим. У нього завтра буде зустріч з американськими переговорниками: з Віткоффом і Кушнером, а також Умєров буде з міністром економіки. Перше: це буде двостороння зустріч з американською стороною. Перше питання – це пакет відновлення України, будуть проговорювати деталі. Друге питання – будуть готуватися до тристоронньої зустрічі, яка буде вже з Росією, і вона буде, на наш погляд, на початку березня. І третє – це завдання, яке я поставив Умєрову, він буде проговорювати деталі обміну. Дуже надіємося на позитив на цьому гуманітарному треку», – зазначив президент.

Напередодні агентство «Інтерфакс Україна» цитувало спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, який анонсував зустріч з Умєровим найближчими днями. За словами Віткоффа, нова тристороння зустріч можлива протягом наступних 10 днів.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф днями в інтерв’ю Fox News заявив, що очікує на «хороші новини» в найближчі тижні, а також допускає зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

Сам президент США перед переговорами в Женеві 17-18 лютого заявив, що Україні варто «швидко сісти за стіл переговорів». Раніше Трамп заявляв, що, на його думку, Росія хоче укласти угоду на тлі війни в Україні.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу. У Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.

