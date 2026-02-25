В ISW проаналізували заяви Кремля про «намір Парижа і Лондона» передати Києву ядерну зброю

Кремлівські чиновники зосередилися на безпідставному твердженні Служби зовнішньої розвідки Росії про те, що Велика Британія і Франція нібито намагаються передати Україні «брудну бомбу» або ядерну зброю, таким чином намагаючись посилити риторику щодо ядерної ескалації й відволікти увагу від річниці війни РФ проти України, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни.

В ISW звернули увагу на заяви високопоставлених російських чиновників, які вказали, що нібито дії Великої Британії і Франції є неприйнятними для Росії й ескалаційними, що створює загрозу безпеці РФ. Крім того, кремлівські чиновники висловили прямі ядерні погрози, а заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія повинна застосувати ядерну зброю, включаючи «нестратегічні» системи, проти українських цілей і, «за необхідності», проти «держав-постачальників».

«Ця ядерна риторика вписується в повторювану схему: Кремль використовував хибний наратив про те, що Україна має намір використати «брудну бомбу» в минулому, щоб вплинути на західні дискусії щодо підтримки України або встановити умови для російських атак під чужим прапором», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначили, що Кремль використовує заяви розвідки, щоб знову виправдовувати початок війни проти України, «яка зараз триває довше, ніж участь Радянського Союзу у Другій світовій війні», і в якій РФ не вдалося досягти «жодної з початкових цілей Кремля».

«Спроби Росії вигадати нові виправдання для своєї війни протягом чотирьох років свідчать про те, що Кремль стурбований тим, що його меседжі не мають достатнього впливу на російське населення, щоб виправдати тривалі втрати й економічну шкоду, яких завдасть російському народу продовження досягнення максималістських цілей», – йдеться в повідомленні.

В ISW також зазначають, що Росія використовує заяву СЗР як привід для погроз Великій Британії і Франції потенційними ядерними ударами, ймовірно, для того, щоб зірвати поточні дискусії щодо гарантій безпеки Заходу для України.

«Кремль, ймовірно, вдається до нових ядерних погроз, цього разу явно спрямованих проти Великої Британії і Франції, щоб створити страх щодо можливої ескалації конфлікту між ядерними державами, стримати Європу від надання гарантій безпеки і підштовхнути Сполучені Штати до блокування таких гарантій», – йдеться в повідомленні.

Крім того, аналітики зазначають, що заяви розвідки спрямовані і на виправдання майбутніх намірів Кремля провести призови резерву, які, ймовірно, будуть дуже непопулярними серед населення Росії. «Заява про СЗР, ймовірно, має на меті створити страх серед росіян щодо загрози, яку Україна нібито становить для Росії, і посилити підтримку затяжної війни РФ», – заявили у ISW.

Напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи заяви російської розвідки про те, що нібито Франція та Велика Британія працюють над наданням Україні ядерної бомби, а також засобів її доставки, назвав це кричущим порушенням міжнародного права.

За даними СЗР РФ, маючи таку зброю, Київ, на думку Британії та Франції, нібито зможе претендувати «на вигідніші умови завершення бойових дій». Ідеться про приховане передавання Києву європейських компонентів, обладнання й технологій у цій сфері. За даними російських розвідників, як варіант розглядають французьку малогабаритну бойову «частину TN75 від балістичної ракети підводних човнів М51.1». При цьому в СЗР РФ твердять, що «Берлін розсудливо відмовився» від участі в цій «небезпечній авантюрі».

Франція й Україна на цю заяву Москви наразі не реагувала. Лондон заявив, що твердження Росії про те, що Україна прагне отримати ядерну зброю за допомогою Великої Британії та Франції, є необґрунтованим.

«Це явна спроба Володимира Путіна відвернути увагу від своїх жахливих дій в Україні. У цьому немає правди», – заявив речник британського уряду, якого цитує Reuters.

Обіг ядерної зброї у світі регулюється Договорм про нерозповсюдження ядерної зброї. Франція чи Велика Британія ніколи не заявляли про намір надавати Україні будь-які елементи такої зброї або в будь-який інший спосіб порушувати міжнародне право.

В Україні також ніколи офіційного не заявляли про намір знову здобути ядерну зброю, хоча неодноразово вказували, що країни-гаранти укладеного в 1994 році Будапештського меморандуму не виконали своїх зобов’язань за договором.

Україна відмовилася від ядерної зброї після підписання в грудні 1994 року Будапештського меморандуму. Документ передбачав запевнення (assurances) в територіальній цілісності України в обмін на відмову від ядерного озброєння. Документ підписали Росія, Україна, Велика Британія та США.