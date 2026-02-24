У Кремлі бачать «намір Парижа і Лондона» передати Києву ядерну зброю – Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «намір Парижа і Лондона передати Києву ядерну бомбу» кричущим порушенням міжнародного права. Про це 24 лютого пише російська державна агенція ТАСС, яка поставила Пєскову запитання на цю тему.

«Ви чули вже заклики нашого парламенту до колег в Англії та Франції вжити дій для парламентських розслідувань. Це кричуще порушення всіх норм і принципів, відповідних актів міжнародного права», – зазначив речник лідера РФ Володимира Путіна, коментуючи повідомлення російської Служби зовнішньої розвідки, нібито Франція та Велика Британя працюють над наданням Україні ядерної бомби, а також засобів її доставки.

За даними СЗР РФ, маючи таку зброю, Київ, на думку Британії та Франції, нібито зможе претендувати «на вигідніші умови завершення бойових дій». Ідеться про приховане передавання Києву європейських компонентів, обладнання й технологій у цій сфері. За даними російських розвідників, як варіант розглядають французьку малогабаритну бойову «частину TN75 від балістичної ракети підводних човнів М51.1». При цьому в СЗР РФ твердять, що «Берлін розсудливо відмовився» від участі в цій «небезпечній авантюрі».

Обіг ядерної зброї у світі регулюється Договорм про нерозповсюдження ядерної зброї. Франція чи Велика Британія ніколи не заявляли про намір надавати Україні будь-які елементи такої зброї або в будь-який інший спосіб порушувати міжнародне право.

В Україні також ніколи офіційного не заявляли про намір знову здобути ядерну зброю, хоча неодноразово вказували, що країни-гаранти укладеного в 1994 році Будапештського меморандуму не виконали своїх зобов’язань за договором.

Влада України вважає, що членство в НАТО – це «єдина реальна гарантія безпеки» для країни, повідомляло українське МЗС у грудні 2024 року. Міністерство виступило з такою заявою після того, як агентство Reuters повідомило, що в НАТО немає консенсусу для запрошення України до альянсу.

Україна відмовилася від ядерної зброї після підписання в грудні 1994 року Будапештського меморандуму. Документ передбачав запевнення (assurances) в територіальній цілісності України в обмін на відмову від ядерного озброєння. Документ підписали Росія, Україна, Велика Британія та США.



