Естонія допускає розміщення ядерної зброї на своїй території

Естонія готова розмістити на своїй території ядерну зброю союзників НАТО, заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє телерадіокомпанія ERR.

«Ми не проти розміщення ядерної зброї на нашій території. У нас немає такої доктрини, яка б виключала це, якщо НАТО вважатиме за необхідне відповідно до наших планів оборони розмістити, наприклад, ядерну зброю і на нашій території», – цитує Цахкну ERR.

У вересні 2025 року міністр оборони Естонії Ханно Певкур також повідомляв, що країна готова розмістити на своїй території британські винищувачі, здатні нести ядерні боєголовки.

Як пише Bloomberg, у ЄС обговорюють створення власної ядерної системи оборони, оскільки США, чия зброя розміщена на континенті, перестають бути надійним військовим партнером. Власна ядерна зброя є лише у Великої Британії та Франції. Також про намір розпочати його розробку повідомив президент Польщі Кароль Навроцький.