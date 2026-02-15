Навроцький: Польща має вступити в «ядерний проєкт»

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що є «великим прихильником вступу Польщі до ядерного проєкту», і країна «має йти цим шляхом».

«Цей шлях, за дотримання всіх міжнародних норм, – це шлях, яким ми повинні йти… Потрібно діяти в цьому напрямку, щоб ми могли розпочати роботу. Ми – держава, розташована біля межі збройного конфлікту. Відомо, яким є ставлення агресивної, імперської Російської Федерації до Польщі», – сказав Навроцький (цитата за Polsat).

Він зазначив, що не знає, чи це станеться взагалі, але підтримує зміцнення безпеки Польщі «навіть із опорою на атомний потенціал».

У відповідь на запитання про можливі дії Москви в разі початку робіт над польською ядерною програмою Навроцький сказав, що «Росія може відреагувати агресивно на що завгодно».

Польща неодноразово заявляла про готовність щонайменше розмістити на своїй території американську ядерну зброю, таку пропозицію попередній президент країни Анджей Дуда висував навесні 2025 року. Тоді він закликав США перемістити ядерні боєголовки на територію своєї країни як стримувальний чинник проти російської агресії.