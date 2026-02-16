Польський президент хоче ядерну зброю через Росію. А що ж тоді робити Україні?

Після падіння комунізму і Варшавського блоку, в якому домінувала Москва, Польща виставила США ультиматум – або приймаєте нас в НАТО, або ми розробляємо власну ядерну зброю. Польщу прийняли в НАТО разом із Чеської Республікою та Угорщиною в 1999 році – рівно 10 роками після краху комуністичного режиму в Польщі і перемоги легендарної «Солідарності». Зараз на тлі агресії Росії проти України польський президент Кароль Навроцький заявив про бажання Варшави «приєднатися до ядерної програми». Але чи справді Польща хоче мати ядерну зброю? Президент Польщі Кароль Навроцький виступив за приєднання країни до «ядерного проєкту», але з дотриманням міжнародних норм.

«Я є великим прихильником приєднання Польщі до ядерного проєкту. Я маю на увазі, що шлях до створення польського ядерного потенціалу з повним дотриманням усіх міжнародних норм є напрямком, яким ми повинні слідувати»,– сказав Навроцький в інтерв’ю польському телеканалу Polsat News. Коли Навроцького перепитали як це можна зробити, не порушивши Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), він відповів, що не знає як саме це зробити, але відповідна робота має розпочатися. «Потрібно діяти в цьому напрямку, щоб ми могли розпочати роботу. Ми є державою, що перебуває безпосередньо біля кордону збройного конфлікту. Відомо, яке ставлення агресивної, імперської Росії до Польщі. Я не скажу, коли це станеться, і чи це станеться (отримання ядерної зброї – ред.)», – відповів Навроцький.

Коли Навроцького запитали про імовірну реакцію Росії щодо можливого початку якоїсь польської ядерної програми, польський президент відповів: «Росія може відповісти агресивно на будь-що» Російська реакція справді не забарилася. «Завеликі амбіції завжди були руйнівними для Польщі», – сказав російський сенатор Олексій Пушков у відповідь на заяву Навроцького. Він додав, що Польща навряд чи отримає змогу побудувати власний ядерний арсенал і, ймовірно, радше покладатиметься на ядерний захист з боку Франції, яка має ядерну зброю. Російські ЗМІ також написали, що Польща є членом ДНЯЗ і що ядерна зброя на її території «дестабілізуватиме увесь регіон». Але чи справді Польща намагатиметься отримати власну ядерну бомбу? І які є інші варіанти?

Власна зброя Це було б найгіршим варіантом, бо тоді було б явне порушення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. У той час як США тиснуть на Іран, який під санкціями через ядерні амбіції, власна «польська бомба» поламала б світовий устрій. Але хіба його вже не поламала Росія? Які можуть бути проблеми тут? По-перше, зараз невідомо, чи насправді Росія розмістила тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Хоч Олександр Лукашенко подекуди і вихваляється цим, однак чітких заяв із Москви про це, а також доповідей західних розвідок з переконливими свідченнями розміщення ядерної зброї в Білорусі немає. Хоч носії її є – «Іскандери» та МІГи. Читайте: Російські «Іскандери» на секретній базі в Білорусі (розслідування) Так само, немає достеменної певності чи є російська ядерна зброя в Калінінградській області Росії. Часом про це говорять з певністю, а часом є сумніви. Польща має спільний кордон з Білоруссю і російською Калінінградською областю. Також якби Польща заволоділа ядерною зброєю, то невідомо чи не стало б це зайвим аргументом для тих в Україні, хто шкодує за втратою третього у світі ядерного арсеналу, що дістався Україні після розпаду СРСР і якого вона поясністю позбулася (тактичну ядерну зброю вивезли до Росії в 1992 році, стратегічну – в 1996 році). Так якщо агресивна Росія своїм сусідством заважає Польщі, то що вже тоді говорити про Україну?

Так само враховуючи непрості відносини Польщі з Німеччиною, чи не спонукатиме власна польська ядерна зброя і Берлін до руху в тому ж напрямку? Американська зброя «Чужа» ядерна зброя вже була на польській території. В часи Холодної війни і протистояння між СРСР та його стелітами і Заходом, на території тодішньої Польської народної республіки вже була розміщена радянська ядерна зброя, яка була потім виведена з контингентом радянських військ, коли в Польщі розвалився так званий соціалізм.

Ядерне стримування може дати нам нові можливості

Зараз мова може йти про розміщення на території Польщі американської ядерної зброї. Нині ядерна зброя США розташована на території п’яти членів НАТО: Бельгії, Нідерландів, Німеччини, Італії та Туреччини. Згідно з програмою НАТО, атомні бомби можуть бути доставлені літаками F-35, а в Туреччині – F-16. Лише США можуть надати дозвіл на використання ядерної зброї – не країни, які прихистили ядерну зброю, і навіть не НАТО. Тому не виключено, що Польща просто може прагнути розміщення американської ядерної зброї на своїй території. Якби США розмістили ядерну зброю на польській території, то її до цілей могли б доставляти літаки F-35, які Польща матиме на озброєнні.

Через війну Росії проти України і постійні погрози Кремля щодо можливості застосування ядерної зброї, США призупинили запевнення 1997 року (коли Польщу запрошували в НАТО), що вони ніколи не будуть розміщувати ядерну зброю на територіях нових членів НАТО в Центральній та Східній Європі. На території Польщі вже дислокується десь 10 тисяч американських вояків. Додати до них ще й якусь кількість ядерних боєголовок не становило б проблеми. Ядерна парасолька Британії і/чи Франції Вочевидь, це найреалістичніший варіант і саме його міг насамперед мати на увазі президент Кароль Навроцький. Раніше попередник Навроцького Анджей Дуда вже висловлював інтерес щодо потрапляння Польщі під французьку ядерну парасольку. Тут треба наголосити, що між управлінням ядерним арсеналом двох європейських членів НАТО – Франції та Британії – є відмінності. Франція має цілком автономний, незалежний ядерний арсенал, а британський арсенал інтегрований в НАТО і Британія є учасницею Групи ядерного планування НАТО.

Таким чином Польща вже отримує перевагу від членства в НАТО, і захисту з боку США та Британії, які володіють ядерною зброєю.