Влада Литви ухвалила створити військовий полігон у районі Сувалкського коридору

Влада Литви остаточно ухвалила створення військового полігону поблизу міста Капчяместис, розташованого в районі Сувалкського коридору, за 10-11 кілометрів від кордону з Білоруссю, повідомляє місцеве агентство BNS.

За повідомленням, це рішення є остаточним і не буде додатково обговорюватися на рівні Державної ради оборони Литви.

«Рішення про створення полігону існує, полігон буде створено, закон планується схвалити у Сеймі під час весняної сесії. Закон закріпить усі обставини та умови для створення полігону, легалізує саме рішення», – заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас після засідання Державної ради оборони 27 січня.

Рішення про створення полігону в Лаздийському районі було схвалено в грудні минулого року. Місцеві жителі виступили проти цього об’єкта та виходили на протести.





«Ми не хочемо, щоб нас виганяли з наших домівок, щоб у нас забирали землю та ліси. Ніякого полігону. На мою думку, у Литві достатньо полігонів. Нам не потрібна війна. А якщо тут побудують полігон, то ми постраждаємо першими», – сказала BNS пенсіонерка Ельвіра Янчуленє.

Інші учасники заходу заявили, що їм запропонували неадекватну компенсацію за передачу землі Міністерству оборони. Як наслідок, литовське Міноборони пообіцяло остаточно схвалити рішення про будівництво полігону лише після консультацій з місцевими жителями. На зустрічі були присутні президент Литви Гітанас Науседа, міністри та представники литовської армії.

15 січня президент Литви Науседа на зустрічі з жителями заявив, що Литві не вистачає великого полігону для литовської армії – з дев’яти лише на двох можна проводити масштабні навчання.

«Литва хотіла б проводити навчання з польськими військовослужбовцями на постійній основі на полігоні, який планують побудувати поблизу цього міста», – додав Науседа.

Читайте також: Українська армія чисельністю в мільйон має бути основою європейських об’єднаних сил – Зеленський

Як зазначає білоруська служба Радіо Свобода, нещодавно низка державних видань у Білорусі почала масштабну пропагандистську кампанію проти будівництва полігону в Литві. Зокрема, міністр закордонних справ країни Максим Рижанков згадав про намір створити полігон поблизу білоруського кордону в негативному контексті у своєму другому публічному листі до литовського народу:

«Під полігони, військові містечка та об’єкти інфраструктури для союзників вирубуються ліси, відбираються сільськогосподарські угіддя, порушується природне середовище. Парадокс полягає в тому, що, знищуючи природу в одному місці, уряд виділяє ще 10 мільйонів євро на програму «захисту боліт», щоб штучно відновити її в іншому».

Литва та її балтійські сусіди Латвія та Естонія, які межують із Росією, побоюються, що вони можуть опинитися наступними під прицілом Москви, якщо вона переможе у війні проти України.

Усі три країни посилюють свою оборону після вторгнення Росії в Україну у 2022 році та посилюють заходи безпеки на кордонах через кризу, спричинену напливом мігрантів.



